Xử lý đối tượng dùng AI chế ảnh công an, đăng thông tin sai sự thật

Trước đó, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Công an xã Yên Bình phát hiện tài khoản mạng xã hội “Nq Trung” sử dụng công nghệ AI để tạo hình ảnh mặc trang phục Công an nhân dân và đăng tải lên mạng xã hội.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản là N.Q.T. (SN 1998, trú tại xã Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên). Tại cơ quan công an, N.Q.T. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ hình ảnh đã đăng tải và cam kết không tái phạm.

Công an làm việc với N.Q.T

Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video do AI tạo dựng liên quan đến an ninh trật tự; đồng thời chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các tài khoản đăng tải nội dung sai sự thật để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định.

Cùng ngày, Công an xã Cao Minh cũng phát hiện một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Cụ thể, tài khoản mạng xã hội “Cuu Hoang” đăng tải bài viết với nội dung: “Giao thông càng làm căng thì càng tn nhiều lại thêm một mạng”, kèm theo hình ảnh hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Theo cơ quan công an, nội dung bài viết chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật, dễ gây hoang mang dư luận.

Công an xã Cao Minh xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Cao Minh xác định chủ tài khoản là H.V.C. (SN 1987, trú tại xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên).

Làm việc với cơ quan công an, H.V.C. thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật do thiếu hiểu biết pháp luật khi sử dụng mạng xã hội. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, người này đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.