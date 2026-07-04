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Xử lý nam thiếu niên ở Đồng Nai "bốc đầu" xe máy để thể hiện bản thân

Thứ Bảy, 16:12, 04/07/2026
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VOV.VN - Ngày 4/7, Công an xã Lộc Thành đã bàn giao hồ sơ vụ việc và phương tiện vi phạm cho Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Đồng Nai) để tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Đồng Nai về việc triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và gây rối trật tự công cộng, lực lượng công an xã đã tăng cường tuần tra, bám sát địa bàn.

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Nam thiếu niên bốc đầu xe máy 

Vào khoảng 8h30 ngày 3/7/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an xã Lộc Thành (trước thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc tại khu vực đường liên xã (thuộc ấp Tà Tê) xuất hiện một thiếu niên điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh (bốc đầu), gây mất an ninh trật tự và đe dọa an toàn của người tham gia giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Lộc Thành đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tổ chức xác minh và làm rõ danh tính người điều khiển cùng phương tiện liên quan.

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Công an làm việc với nam thiếu niên 

Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, nam thiếu niên này đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm nguy hiểm của mình.

Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 tiếp tục thụ lý và xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định.

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Cái kết đắng của nam thanh niên "bốc đầu" xe máy ở Phú Thọ

VOV.VN - Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành tịch thu phương tiện và lập hồ sơ xử lý đối với một nam thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô bằng một bánh (bốc đầu), gây mất an toàn giao thông.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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