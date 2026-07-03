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Cái kết đắng của nam thanh niên "bốc đầu" xe máy ở Phú Thọ

Thứ Sáu, 10:38, 03/07/2026
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VOV.VN - Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành tịch thu phương tiện và lập hồ sơ xử lý đối với một nam thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô bằng một bánh (bốc đầu), gây mất an toàn giao thông.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 88G1-382.XX không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe chạy bằng một bánh trên tuyến đường khu tái định cư thuộc xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Công an xã Bình Tuyền khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

cai ket dang cua nam thanh nien boc dau xe may o phu tho hinh anh 1
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành tịch thu phương tiện và lập hồ sơ xử lý đối với một nam thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô bằng một bánh (bốc đầu), gây mất an toàn giao thông.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là Đặng Duy N (sinh năm 2009, trú tại xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai). Tại cơ quan công an, N khai nhận đã thực hiện hành vi vi phạm vào ngày 6/6/2026 trên tuyến đường khu tái định cư thuộc xã Bình Tuyền.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản đối với Đặng Duy N về nhiều hành vi vi phạm, gồm: điều khiển xe bằng một bánh; không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh trên 50 cm³; không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới.

 

Cơ quan Công an đã quyết định tịch thu phương tiện, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tuyệt đối không thực hiện các hành vi điều khiển phương tiện nguy hiểm như "bốc đầu", chạy xe bằng một bánh hay các hành vi vi phạm khác, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông.

Văn Ngân/VOV.VN
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