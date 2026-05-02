Triệu tập nhóm thanh niên ở Đồng Nai bốc đầu xe, khoe chiến tích trên facebook

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook có tên “Đ.E” đăng tải đoạn video ghi lại cảnh hai xe máy tăng ga, chạy dàn hàng ngang trên đường vành đai Trảng cỏ Bù Lạch, thuộc thôn 5, xã Thọ Sơn, thành phố Đồng Nai (khu vực này trước đây thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Cảnh nhóm thanh niên bốc đầu xe

Trong video, một thanh niên còn phấn khích thực hiện hành vi bốc đầu xe, trong khi những người xung quanh liên tục la hét, cổ vũ nhiệt tình.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem. Đa số cư dân mạng đều bày tỏ thái độ bức xúc, lên án hành vi coi thường pháp luật và tính mạng người tham gia giao thông của nhóm thanh niên này.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú đã phối hợp với Công an xã Thọ Sơn và xã Bù Đăng tiến hành xác minh.

Lực lượng công an làm việc với đối tượng vi phạm

Kết quả điều tra bước đầu xác định, đối tượng Đ.Q (22 tuổi, ngụ xã Bù Đăng) và Đ.H (21 tuổi, ngụ xã Thọ Sơn) đã thực hiện hành vi vi phạm. Theo đó, khoảng 17h ngày 30/4, sau khi rủ nhau "so xe", hai đối tượng đã điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao. Trong đó, Đ.Q là người trực tiếp thực hiện hành vi bốc đầu xe.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ 2 xe máy cùng điện thoại di động liên quan, đồng thời yêu cầu các đối tượng gỡ bỏ toàn bộ video vi phạm trên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, hành vi bốc đầu xe, chạy quá tốc độ gây mất trật tự công cộng sẽ bị xử lý nghiêm. Đặc biệt, riêng hành vi bốc đầu xe máy sẽ bị tịch thu phương tiện theo quy định hiện hành.