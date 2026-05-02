Triệu tập nhóm thanh niên ở Đồng Nai bốc đầu xe, khoe chiến tích trên facebook

Thứ Bảy, 20:19, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 2/5, Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai cho biết, đã mời nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe máy tốc độ cao, bốc đầu xe rồi quay video đăng tải mạng xã hội lên làm việc để xử lý theo quy định.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook có tên “Đ.E” đăng tải đoạn video ghi lại cảnh hai xe máy tăng ga, chạy dàn hàng ngang trên đường vành đai Trảng cỏ Bù Lạch, thuộc thôn 5, xã Thọ Sơn, thành phố Đồng Nai (khu vực này trước đây thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

trieu tap nhom thanh nien o Dong nai boc dau xe, khoe chien tich tren facebook hinh anh 1
Cảnh nhóm thanh niên bốc đầu xe

Trong video, một thanh niên còn phấn khích thực hiện hành vi bốc đầu xe, trong khi những người xung quanh liên tục la hét, cổ vũ nhiệt tình.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem. Đa số cư dân mạng đều bày tỏ thái độ bức xúc, lên án hành vi coi thường pháp luật và tính mạng người tham gia giao thông của nhóm thanh niên này.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú đã phối hợp với Công an xã Thọ Sơn  và xã Bù Đăng tiến hành xác minh.

trieu tap nhom thanh nien o Dong nai boc dau xe, khoe chien tich tren facebook hinh anh 2
Lực lượng công an làm việc với đối tượng vi phạm 

Kết quả điều tra bước đầu xác định, đối tượng Đ.Q (22 tuổi, ngụ xã Bù Đăng) và Đ.H (21 tuổi, ngụ xã Thọ Sơn) đã thực hiện hành vi vi phạm. Theo đó, khoảng 17h ngày 30/4, sau khi rủ nhau "so xe", hai đối tượng đã điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao. Trong đó, Đ.Q là người trực tiếp thực hiện hành vi bốc đầu xe.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ 2 xe máy cùng điện thoại di động liên quan, đồng thời yêu cầu các đối tượng gỡ bỏ toàn bộ video vi phạm trên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, hành vi bốc đầu xe, chạy quá tốc độ gây mất trật tự công cộng sẽ bị xử lý nghiêm. Đặc biệt, riêng hành vi bốc đầu xe máy sẽ bị tịch thu phương tiện theo quy định hiện hành.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Xử lý thanh niên 17 tuổi “bốc đầu” xe máy đăng lên mạng xã hội

VOV.VN - Nhiều lần đi xe mô tô 2 bánh bằng 1 bánh rồi quay clip đăng lên mạng xã hội, L.V.L.V. (SN 2009, trú tại xã Yên Châu, tỉnh Sơn La) vừa bị lực lượng Công an tỉnh Sơn La xử lý theo quy định của pháp luật.

VOV.VN - Nhiều lần đi xe mô tô 2 bánh bằng 1 bánh rồi quay clip đăng lên mạng xã hội, L.V.L.V. (SN 2009, trú tại xã Yên Châu, tỉnh Sơn La) vừa bị lực lượng Công an tỉnh Sơn La xử lý theo quy định của pháp luật.

Mật phục, tóm gọn nhóm "quái xế" chuyên bốc đầu xe gây náo loạn ở Đồng Nai

VOV.VN - Lạng lách, bốc đầu xe phân khối lớn tại các tuyến đường giáp ranh gây bức xúc dư luận, nhóm thanh niên đã bị lực lượng Công an phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai (trước là thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) mật phục, bắt gọn.

VOV.VN - Lạng lách, bốc đầu xe phân khối lớn tại các tuyến đường giáp ranh gây bức xúc dư luận, nhóm thanh niên đã bị lực lượng Công an phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai (trước là thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) mật phục, bắt gọn.

