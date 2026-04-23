Xử lý người đăng bài viết xuyên tạc lực lượng công an

Cụ thể, tài khoản mạng xã hội “Hais Her” đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng công an nhân dân. Ngay sau khi phát hiện, Công an xã Cao Minh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định chủ tài khoản “Hais Her” là H.V.H (sinh năm 1995, trú tại xã Cao Minh).

H.V.H làm việc tại cơ quan công an.

Tại buổi làm việc, H.V.H thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết nguyên nhân do thiếu hiểu biết và nhận thức chưa đầy đủ về các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, người này đã nhận thức rõ sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Cơ quan công an nhận định, vụ việc là lời cảnh báo đối với người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, tránh đăng tải, chia sẻ các nội dung sai sự thật, xuyên tạc hoặc xúc phạm tổ chức, cá nhân.

Trong thời gian tới, Công an xã Cao Minh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát không gian mạng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và xây dựng môi trường mạng lành mạnh.