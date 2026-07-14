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Xử lý người phụ nữ phát tán tài liệu truyền đạo trái phép tại Hà Nội

Thứ Ba, 14:25, 14/07/2026
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VOV.VN - Phát hiện một phụ nữ phát tán tài liệu, tuyên truyền đạo trái phép trong khuôn viên bệnh viện, Công an phường Kim Liên (Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, thu giữ nhiều tài liệu và vận động người này cam kết chấm dứt hành vi vi phạm.

Ngày 14/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Kim Liên đã kịp thời phát hiện, xử lý một trường hợp phát tán tài liệu, tuyên truyền đạo trái phép trong khuôn viên một bệnh viện trên địa bàn.

Trước đó, Công an phường Kim Liên tiếp nhận tin báo từ lực lượng bảo vệ bệnh viện về việc một phụ nữ có hành vi phát tán tài liệu, tuyên truyền đạo trái phép, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và môi trường khám, chữa bệnh. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa người liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ. Qua làm việc, cơ quan công an xác định người này là bà N.T.H. (SN 1969, trú tại xã Hạ Bằng, TP Hà Nội).

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Quá trình kiểm tra, Công an phường Kim Liên đã thu giữ 7 tài liệu phô tô khổ A4, 18 cuốn tài liệu in màu, 5 "thẻ Bình An" cùng 2 đồ treo ô tô hình hoa sen được sử dụng phục vụ việc phát tán, tuyên truyền đạo trái phép.

Tại cơ quan công an, bà H. được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời được làm rõ việc phát tán tài liệu, tuyên truyền trái phép tại nơi công cộng là hành vi vi phạm pháp luật, có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự cũng như môi trường khám, chữa bệnh.

Sau khi được vận động, bà H. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, cam kết không tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền đạo trái phép tương tự.

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đúng quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Danh Thiết/VOV.VN
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