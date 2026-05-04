Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, gây tai nạn giữa phố

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện khoảng 22h30 phút ngày 2/5, tại ngã tư giao nhau giữa Đại lộ Lê Lợi và đường Lê Hoàn thuộc địa phận phường Hạc Thành, xảy ra một vụ tai nạn giao thông có liên quan trực tiếp đến nhóm thanh thiếu niên hư, tụ tập, mang hung khí, điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách trên đường.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng phân công lực lượng, tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Kết quả xác minh ban đầu xác định, khoảng 20h30 cùng ngày, nhóm 14 đối tượng (đa số chưa đủ 18 tuổi) do N.V.K. (sinh năm 2009), trú tại xã Đồng Tiến cầm đầu đã tụ tập tại khu vực ngã 5 Đồng Lợi, sử dụng 6 xe mô tô che, tháo biển kiểm soát, mang theo hung khí nguy hiểm như kiếm Nhật dài khoảng 1m, di chuyển qua nhiều tuyến phố trên địa bàn phường Hạc Thành.

Quá trình di chuyển, các đối tượng không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, liên tục rồ ga, bấm còi, lạng lách, tạt đầu các phương tiện tham gia giao thông khác với mục đích gây sự chú ý, kích động người khác để đánh nhau, “lấy số”.

Hiện trường vụ tai nạn và các đối tượng đi cùng che, tháo biển số xe mô tô tại ngã tư đại lộ Lê Lợi và đường Lê Hoàn. (Ảnh Công an Thanh Hóa)

Đến khoảng 22h30, khi nhóm đối tượng di chuyển từ khu vực Sầm Sơn quay về, đến ngã tư giao nhau giữa đại lộ Lê Lợi và đường Lê Hoàn thuộc địa phận phường Hạc Thành, do không làm chủ được tốc độ nên xe máy do N.V.K. điều khiển chở theo hai thanh niên khác đã va chạm với xe máy do một phụ nữ chở theo con nhỏ đang di chuyển cùng chiều, sau đó tiếp tục đâm vào đuổi một xe ô tô đang chuyển làn. Sau va chạm, N.V.K và L.V.H bất tỉnh, được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, các đối tượng còn lại tiếp tục lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. (Ảnh Công an Thanh Hóa)

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị liên quan triệu tập và làm việc với 13/14 đối tượng trong nhóm thanh, thiếu niên trên (riêng L.V.H. chưa thể lấy lời khai do đang cấp cứu). Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.