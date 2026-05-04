中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, gây tai nạn giữa phố

Thứ Hai, 22:59, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an Thanh Hóa vừa triệu tập nhóm 14 thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách, kích động đánh nhau trên nhiều tuyến phố dẫn đến vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bất tỉnh, nhập viện.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện khoảng 22h30 phút ngày 2/5, tại ngã tư giao nhau giữa Đại lộ Lê Lợi và đường Lê Hoàn thuộc địa phận phường Hạc Thành, xảy ra một vụ tai nạn giao thông có liên quan trực tiếp đến nhóm thanh thiếu niên hư, tụ tập, mang hung khí, điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách trên đường. 

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng phân công lực lượng, tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Kết quả xác minh ban đầu xác định, khoảng 20h30 cùng ngày, nhóm 14 đối tượng (đa số chưa đủ 18 tuổi) do N.V.K. (sinh năm 2009), trú tại xã Đồng Tiến cầm đầu đã tụ tập tại khu vực ngã 5 Đồng Lợi, sử dụng 6 xe mô tô che, tháo biển kiểm soát, mang theo hung khí nguy hiểm như kiếm Nhật dài khoảng 1m, di chuyển qua nhiều tuyến phố trên địa bàn phường Hạc Thành.

Quá trình di chuyển, các đối tượng không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, liên tục rồ ga, bấm còi, lạng lách, tạt đầu các phương tiện tham gia giao thông khác với mục đích gây sự chú ý, kích động người khác để đánh nhau, “lấy số”.

xu ly nhom thanh thieu nien mang hung khi, gay tai nan giua pho hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn và các đối tượng đi cùng che, tháo biển số xe mô tô tại ngã tư đại lộ Lê Lợi và đường Lê Hoàn. (Ảnh Công an Thanh Hóa)

Đến khoảng 22h30, khi nhóm đối tượng di chuyển từ khu vực Sầm Sơn quay về, đến ngã tư giao nhau giữa đại lộ Lê Lợi và đường Lê Hoàn thuộc địa phận phường Hạc Thành, do không làm chủ được tốc độ nên xe máy do N.V.K. điều khiển chở theo hai thanh niên khác đã va chạm với xe máy do một phụ nữ chở theo con nhỏ đang di chuyển cùng chiều, sau đó tiếp tục đâm vào đuổi một xe ô tô đang chuyển làn. Sau va chạm, N.V.K và L.V.H bất tỉnh, được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, các đối tượng còn lại tiếp tục lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

xu ly nhom thanh thieu nien mang hung khi, gay tai nan giua pho hinh anh 2
Các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. (Ảnh Công an Thanh Hóa)

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị liên quan triệu tập và làm việc với 13/14 đối tượng trong nhóm thanh, thiếu niên trên (riêng L.V.H. chưa thể lấy lời khai do đang cấp cứu). Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

a1.jpg

Nhóm thanh thiếu niên lạng lách trên Quốc lộ 1 bị phạt gần 50 triệu đồng

VOV.VN - Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân và qua theo dõi trên không gian mạng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lý nhóm thanh thiếu niên điều khiển 3 xe mô tô lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 1 qua xã Hoạt Giang; lập biên bản 5 trường hợp, xử phạt gần 50 triệu, tạm giữ 3 xe máy.

Lê Hải/VOV.VN
Tag: Thanh Hóa quái xế thanh thiếu niên lạng lách đánh võng gây rối trật tự tai nạn giao thông mang hung khí kiếm Nhật an ninh trật tự xử lý nghiêm công an vào cuộc tin nóng pháp luật vi phạm giao thông truy xét
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ô tô chèn ngã xe máy trên Quốc lộ 1A ở Thanh Hóa: Tài xế khai do mất tập trung
Ô tô chèn ngã xe máy trên Quốc lộ 1A ở Thanh Hóa: Tài xế khai do mất tập trung

VOV.VN - Đoạn clip ô tô chèn ngã người đi xe máy trên Quốc lộ 1A (Thanh Hóa) lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiều tranh cãi về dấu hiệu cố ý gây tai nạn. Tuy nhiên, bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ va chạm xảy ra do tài xế mất tập trung khi điều khiển phương tiện, không xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Ô tô chèn ngã xe máy trên Quốc lộ 1A ở Thanh Hóa: Tài xế khai do mất tập trung

Ô tô chèn ngã xe máy trên Quốc lộ 1A ở Thanh Hóa: Tài xế khai do mất tập trung

VOV.VN - Đoạn clip ô tô chèn ngã người đi xe máy trên Quốc lộ 1A (Thanh Hóa) lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiều tranh cãi về dấu hiệu cố ý gây tai nạn. Tuy nhiên, bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ va chạm xảy ra do tài xế mất tập trung khi điều khiển phương tiện, không xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

CSGT tỉnh Đồng Tháp ngăn chặn một vụ mang hung khí đánh nhau trong đêm tối
CSGT tỉnh Đồng Tháp ngăn chặn một vụ mang hung khí đánh nhau trong đêm tối

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp trong khi thực hiện nhiệm vụ đã kịp thời ngăn chặn một vụ đánh nhau có sử dụng hung khí.

CSGT tỉnh Đồng Tháp ngăn chặn một vụ mang hung khí đánh nhau trong đêm tối

CSGT tỉnh Đồng Tháp ngăn chặn một vụ mang hung khí đánh nhau trong đêm tối

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp trong khi thực hiện nhiệm vụ đã kịp thời ngăn chặn một vụ đánh nhau có sử dụng hung khí.

Gia Lai xác minh vụ học sinh đánh nhau, quay video đăng lên mạng xã hội
Gia Lai xác minh vụ học sinh đánh nhau, quay video đăng lên mạng xã hội

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh vụ học sinh đánh nhau tại xã Kbang sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận và đặt ra lo ngại về bạo lực học đường.

Gia Lai xác minh vụ học sinh đánh nhau, quay video đăng lên mạng xã hội

Gia Lai xác minh vụ học sinh đánh nhau, quay video đăng lên mạng xã hội

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh vụ học sinh đánh nhau tại xã Kbang sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận và đặt ra lo ngại về bạo lực học đường.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật