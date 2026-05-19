Người phụ nữ đánh hàng xóm ở Hà Nội bị tuyên phạt 4 tháng 10 ngày tù

Ngày 19/5, TAND khu vực 4 - Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 4 tháng 10 ngày tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú trên địa bàn) về tội Gây rối trật tự công cộng. Bị cáo được trả tự do tại tòa, vì án tù được tuyên bằng với thời gian tạm giam.

Toàn cảnh phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh là người từng có hành vi hành hung hàng xóm là chị N.T.H tại khu chung cư CT5-ĐN2 Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm, TP Hà Nội vào tháng 1/2026. Vụ việc sau đó gây xôn xao dư luận và được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Trước đó, khoảng 19h ngày 9/1, tại nhà mình ở căn hộ 1008, chung cư CT5 - ĐN 2, bị cáo Vân Anh bức xúc về việc hàng xóm là chị Nguyễn T.H. (SN 1982) đăng tải lên hội nhóm của cư dân với nội dung nói xấu con trai mình.

Do bức xúc, Vân Anh có kể chuyện này cho Tr. (SN 1994) là em họ của chồng Vân Anh nghe. Khoảng 20h ngày 9/1/2026, chị H. vừa đi làm về thì gặp Tr. đi ra và hỏi tại sao lại đăng nội dung trên lên mạng xã hội.

Lúc này, Vân Anh từ căn hộ của mình đi ra và mắng chị H., đồng thời lao về phía nạn nhân dùng tay trái túm tóc, tay phải đánh nhiều cái vào vùng đầu chị H. Chỉ đến khi có Phó Ban Quản trị tòa nhà và Tổ trưởng tổ quản lý, vận hành tòa nhà đi lên can thì Vân Anh mới dừng tay, không đánh chị H. nữa.

Khai tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh thừa nhận nội dung truy tố là đúng. Bị cáo cho biết con trai 13 tuổi của mình chậm phát triển, điều trị tại trung tâm can thiệp đặc biệt. Vì thế, thi thoảng cháu có nghịch ngợm, bấm chuông hoặc nghịch cửa hàng xóm trong chung cư. Ngày 9/1, chồng bị cáo được ban quản trị tòa nhà chuyển tiếp tin nhắn của chị H. trong nhóm Zalo, nói xấu con trai bị cáo.

Đọc xong, bị cáo rất buồn và bức xúc, khẳng định con trai chỉ nghịch ngợm chứ không có chuyện sàm sỡ, thông tin chị Hằng đưa ra là sai sự thật. Tối cùng ngày, khi thấy chị Hằng đi làm về, bị cáo kêu em chồng ra gặp, mục đích là để nói chuyện. Cùng lúc, bị cáo lao ra tấn công, chửi mắng.

Do bị đánh đau nên sau đó, nạn nhân đã trình báo cơ quan công an phường Từ Liêm và nhập viện điều trị.