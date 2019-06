Y án sơ thẩm đối với Vũ 'nhôm' và 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an

Sau 3 ngày xét xử và 1 ngày nghị án, cuối giờ chiều 13/6, HĐXX phúc thẩm Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm) cùng 4 cựu cán bộ công an gồm: Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân (đều là cựu Thứ trưởng Bộ Công an); Phan Hữu Tuấn (cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an), Nguyễn Hữu Bách (cựu Phó cục trưởng Cục B61, Tổng cục Tình báo).

Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, Tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo về hình phạt của bị cáo Phan Văn Anh Vũ, giữ nguyên tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; mức hình phạt sơ thẩm 15 năm tù.



Tòa không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Bùi Văn Thành; không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần Việt Tân. Tòa phúc thẩm tuyên giữ nguyên hình phạt sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành 30 tháng tù và Trần Việt Tân 36 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo về hình phạt đối với hai bị cáo Phan Hữu Tuấn (cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5, Bộ Công an), Nguyễn Hữu Bách (cựu Phó cục trưởng Cục B61, Tổng cục V, Bộ Công an); theo đó tuyên bị cáo Tuấn 4 năm tù (giảm 1 năm tù so với sơ thẩm), bị cáo Bách 3 năm 6 tháng tù (giảm 1 năm 6 tháng tù so với án sơ thẩm). Tòa xem xét vai trò trong vụ án nên giảm một phần hình phạt cho hai bị cáo này. Hai bị cáo này thể hiện sự hối lỗi nhưng không đưa ra được tình tiết hoặc căn cứ nào khác làm thay đổi hành vi phạm tội.

Tòa phúc thẩm kết luận, trong vụ án này, bị cáo Phan Văn Anh Vũ phải chịu trách nhiệm chính. Vũ là người thành lập doanh nghiệp trái pháp luật; chủ động tìm kiếm tài sản nhà nước có khả năng sinh lợi cao nếu lấy danh nghĩa tổ chức bình phong đề nghị được mua/thuê các tài sản đó. Vũ là người đề xuất Tuấn để chỉ đạo Bách soạn văn bản lấy danh nghĩa Bộ Công an tác động cho hai công ty bình phong nhưng thực chất là của cá nhân Vũ mua hoặc thuê sau đó sang tên cá nhân mình chuyển nhượng ngay cho người khác; lợi dụng vào vị trí công tác và danh nghĩa tổ chức bình phong để trục lợi cá nhân. "Nói cách khác, bản chất lợi dụng vị trí công tác và danh nghĩa tổ chức bình phong của Vũ là buôn bán bất động sản cho riêng cá nhân mình" - Tòa kết luận.

Ngoài thiệt hại về vật chất, hành vi phạm tội của Vũ đã kéo theo những đồng phạm và những bị cáo phạm tội khác trong vụ án này. Hành vi của bị cáo cũng gây ra hệ lụy khác cho nhiều người, nhiều gia đình, tổ chức và xã hội, làm giảm uy tín của chính quyền một số địa phương và ngành Công an. Do vậy, việc Tòa án cấp sơ thẩm quyết định hình phạt 15 năm tù cao nhất của khung hình phạt đối với bị cáo là tương xứng với tính chất và hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo.

Đối với hai bị cáo Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân, Tòa nhận định hành vi của hai cựu Thứ trưởng này gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bức xúc dư luận, làm suy giảm uy tín ngành Công an. Tòa sơ thẩm xác định tội danh, hình phạt là không oan, do đó không có cơ sở chấp nhận kháng cáo.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ 15 năm tù; Nguyễn Hữu Bách và Phan Hữu Tuấn cùng 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân lần lượt nhận mức án sơ thẩm là 30 và 36 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công an xin khoan hồng, Vũ "nhôm" xin lỗi gia đình VOV.VN - Chiều nay, HĐXX phiên tòa phúc thẩm vụ Phan Văn Anh Vũ cùng hai cựu Thứ trưởng Công an và các đồng phạm cho các bị cáo được nói lời sau cùng.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

2 cựu Thứ trưởng Công an tạo điều kiện cho Vũ “nhôm” thâu tóm công sản VOV.VN -VKSND Cấp cao cho rằng, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an là người có chức vụ cao nhưng buông lỏng quản lý, tạo điều kiện Vũ “nhôm” thâu tóm nhà đất công sản.