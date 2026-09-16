Bị khởi tố nhưng được tại ngoại có bị cấm kinh doanh?

Phú Thọ khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội để trục lợi

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 4 bị can trong 2 vụ án liên quan đến hành vi làm giả nhiều tài liệu, hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội nhằm trục lợi chính sách, trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh rất lớn.