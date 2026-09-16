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Bị khởi tố nhưng được tại ngoại có bị cấm kinh doanh?

Thứ Tư, 08:58, 16/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một số trường hợp bị khởi tố về hành vi vi phạm pháp luật được tại ngoại nhưng vẫn bán hàng, kinh doanh khiến nhiều người thắc mắc. Phóng viên VOV đã trao đổi với tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Văn phòng luật sư Chính Pháp về vấn đề này.

Thu Hà/VOV2
Tag: VOV khởi tố vi phạm pháp luật tại ngoại
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