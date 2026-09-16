Bị khởi tố nhưng được tại ngoại có bị cấm kinh doanh?

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VOV.VN - Không có giấy phép lái xe, Trần Tiến Đạt vẫn điều khiển xe ba bánh tự chế chở gần 1 tấn củi điều. Xe mất phanh, lao xuống mương khiến người đi cùng tử vong.
VOV.VN - Không có giấy phép lái xe, Trần Tiến Đạt vẫn điều khiển xe ba bánh tự chế chở gần 1 tấn củi điều. Xe mất phanh, lao xuống mương khiến người đi cùng tử vong.
VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can về tội “Buôn bán hàng cấm”, liên quan hoạt động mua bán khí cười tại một quán ở phường Ngũ Hành Sơn.
VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can về tội “Buôn bán hàng cấm”, liên quan hoạt động mua bán khí cười tại một quán ở phường Ngũ Hành Sơn.
VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 4 bị can trong 2 vụ án liên quan đến hành vi làm giả nhiều tài liệu, hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội nhằm trục lợi chính sách, trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh rất lớn.
VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 4 bị can trong 2 vụ án liên quan đến hành vi làm giả nhiều tài liệu, hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội nhằm trục lợi chính sách, trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh rất lớn.