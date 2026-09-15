Khởi tố tài xế không bằng lái, điều khiển xe ba bánh lật khiến 1 người tử vong

Không có bằng lái, điều khiển xe ba bánh tự chế chở gần 1 tấn củi điều lao xuống mương khiến người đi cùng tử vong, Trần Tiến Đạt vừa bị Công an TP Đồng Nai khởi tố.

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Tiến Đạt (SN 2004, trú ấp Thuận Thành 1, xã Thuận Lợi, TP. Đồng Nai) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tài xế Trần Tiến Đạt điều khiển xe ba banh không bằng lái gây tai nạn bị khởi tố

Theo điều tra, Đạt không có giấy phép lái xe hạng B1 hoặc A3 nhưng vẫn điều khiển xe mô tô ba bánh biển số 61L8-6805 chở ông P.M.T (trú xã Tân Tiến, TP. Đồng Nai) cùng khoảng 940kg củi điều tươi lưu thông trên đường thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, TP. Đồng Nai.

Khi đang đổ dốc tại khu vực tổ 7, thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, chiếc xe chở hàng quá nặng, không bảo đảm an toàn kỹ thuật lại bị hỏng hệ thống phanh nên mất kiểm soát, lao thẳng xuống mương.

Phát hiện sự cố, Đạt và ông T. vội nhảy khỏi xe. Tuy nhiên, thùng xe bị lật đè lên ông T. khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong.

Cơ quan công an xác định hành vi của Trần Tiến Đạt đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên đã khởi tố để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.