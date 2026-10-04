Nghị quyết 72: Đưa điểm tựa sức khỏe về gần dân

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VOV.VN - Nghị quyết số 72 đang thúc đẩy chuyển từ “chờ bệnh” sang chủ động phòng bệnh, nhưng để chính sách đi vào đời sống vẫn cần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn.
VOV.VN - Nghị quyết số 72 đang thúc đẩy chuyển từ “chờ bệnh” sang chủ động phòng bệnh, nhưng để chính sách đi vào đời sống vẫn cần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn.
VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Sơn La đang từng bước đưa khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đến gần người dân, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.
VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Sơn La đang từng bước đưa khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đến gần người dân, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.
VOV.VN - Trước tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh, Cà Mau phối hợp các bệnh viện tuyến Trung ương tổ chức hội nghị khoa học nhằm đề xuất giải pháp nâng cao chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phát triển lão khoa và tăng cường y tế cơ sở.
VOV.VN - Trước tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh, Cà Mau phối hợp các bệnh viện tuyến Trung ương tổ chức hội nghị khoa học nhằm đề xuất giải pháp nâng cao chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phát triển lão khoa và tăng cường y tế cơ sở.