Nghị quyết 72: Đưa điểm tựa sức khỏe về gần dân

Gần dân hơn trong chăm sóc sức khỏe ở Sơn La

VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Sơn La đang từng bước đưa khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đến gần người dân, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.