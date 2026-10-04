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Nghị quyết 72: Đưa điểm tựa sức khỏe về gần dân

Chủ Nhật, 09:07, 04/10/2026
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VOV.VN - Triển khai Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, trạm y tế được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược chuyển từ "chữa bệnh" sang chủ động "phòng bệnh", chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục cho từng người dân.

Ánh Tuyết/VOV2
Tag: VOV nghị quyết 72 sức khỏe y tế chăm sóc sức khỏe sức khỏe người dân
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