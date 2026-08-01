Cà Mau tìm giải pháp chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn già hóa dân số

Y tế cơ sở giữ vai trò nền tảng

Sáng 1/8, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề "Nâng cao công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn già hóa dân số".

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại hội nghị

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã nêu ra thực trạng, mặc dù tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh đạt trên 99% nhưng địa phương đang đối mặt với nhiều thách thức như địa hình sông ngòi chằng chịt, lao động trẻ đi làm ăn xa khiến người cao tuổi thiếu người chăm sóc, cùng năng lực điều trị chuyên sâu về lão khoa còn hạn chế.

Ông Sử đánh giá, hội nghị là cơ sở thiết thực để Cà Mau chuyển đổi từ ứng phó sang chủ động thích ứng, hướng tới mục tiêu người cao tuổi "sống lâu đi cùng với sống khỏe, sống có ích".

Hội nghị có nhiều đại biểu là chuyên gia đầu ngành tham luận

Đổi mới chăm sóc người cao tuổi

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều giải pháp trong quản lý, bảo vệ sức khỏe và điều trị bệnh. Trong đó, các tham luận đã nêu rõ tầm quan trọng của y tế cơ sở, kết nối chăm sóc từ gia đình, rồi mới đến bệnh viện. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hỗ trợ đào chuyên sâu và chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến đầu cho các tuyến dưới.

Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, làm gia tăng các bệnh không lây nhiễm và đa bệnh lý. Thực tế này đòi hỏi hệ thống y tế phải chuyển mạnh từ tư duy điều trị sang quản lý sức khỏe chủ động, chăm sóc liên tục để người cao tuổi sống khỏe mạnh, độc lập.

Ông Hà đề nghị các đơn vị tập trung vào các nhiệm vụ: Đổi mới mô hình chăm sóc lấy quản lý sức khỏe và dự phòng làm nền tảng; phát triển chuyên ngành lão khoa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hồ sơ sức khỏe điện tử, y tế từ xa và trí tuệ nhân tạo; tăng cường phối hợp liên ngành và hoàn thiện chính sách.