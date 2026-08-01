English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cà Mau tìm giải pháp chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn già hóa dân số

Thứ Bảy, 15:17, 01/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh, Cà Mau phối hợp các bệnh viện tuyến Trung ương tổ chức hội nghị khoa học nhằm đề xuất giải pháp nâng cao chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phát triển lão khoa và tăng cường y tế cơ sở.

Y tế cơ sở giữ vai trò nền tảng

Sáng 1/8, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề "Nâng cao công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn già hóa dân số".

ca mau tim giai phap cham soc suc khoe trong giai doan gia hoa dan so hinh anh 1
Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại hội nghị

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã nêu ra thực trạng, mặc dù tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh đạt trên 99% nhưng địa phương đang đối mặt với nhiều thách thức như địa hình sông ngòi chằng chịt, lao động trẻ đi làm ăn xa khiến người cao tuổi thiếu người chăm sóc, cùng năng lực điều trị chuyên sâu về lão khoa còn hạn chế.

Ông Sử đánh giá, hội nghị là cơ sở thiết thực để Cà Mau chuyển đổi từ ứng phó sang chủ động thích ứng, hướng tới mục tiêu người cao tuổi "sống lâu đi cùng với sống khỏe, sống có ích".

ca mau tim giai phap cham soc suc khoe trong giai doan gia hoa dan so hinh anh 2
Hội nghị có nhiều đại biểu là chuyên gia đầu ngành tham luận

Đổi mới chăm sóc người cao tuổi

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều giải pháp trong quản lý, bảo vệ sức khỏe và điều trị bệnh. Trong đó, các tham luận đã nêu rõ tầm quan trọng của y tế cơ sở, kết nối chăm sóc từ gia đình, rồi mới đến bệnh viện. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hỗ trợ đào chuyên sâu và chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến đầu cho các tuyến dưới.

ca mau tim giai phap cham soc suc khoe trong giai doan gia hoa dan so hinh anh 3
Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, làm gia tăng các bệnh không lây nhiễm và đa bệnh lý. Thực tế này đòi hỏi hệ thống y tế phải chuyển mạnh từ tư duy điều trị sang quản lý sức khỏe chủ động, chăm sóc liên tục để người cao tuổi sống khỏe mạnh, độc lập.

Ông Hà đề nghị các đơn vị tập trung vào các nhiệm vụ: Đổi mới mô hình chăm sóc lấy quản lý sức khỏe và dự phòng làm nền tảng; phát triển chuyên ngành lão khoa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hồ sơ sức khỏe điện tử, y tế từ xa và trí tuệ nhân tạo; tăng cường phối hợp liên ngành và hoàn thiện chính sách.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cà Mau mở đợt cao điểm IUU: Lấy kết quả đánh giá hoàn thành nhiệm vụ năm
Cà Mau mở đợt cao điểm IUU: Lấy kết quả đánh giá hoàn thành nhiệm vụ năm

VOV.VN - UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch, mở đợt cao điểm triển khai công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phòng, chống khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn.

Cà Mau mở đợt cao điểm IUU: Lấy kết quả đánh giá hoàn thành nhiệm vụ năm

Cà Mau mở đợt cao điểm IUU: Lấy kết quả đánh giá hoàn thành nhiệm vụ năm

VOV.VN - UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch, mở đợt cao điểm triển khai công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phòng, chống khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn.

Cà Mau phát thư kêu gọi cung cấp thông tin về hài cốt liệt sĩ
Cà Mau phát thư kêu gọi cung cấp thông tin về hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Tỉnh Cà Mau phấn đấu đến cuối năm nay sẽ hoàn thành quy tập hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang. UBND tỉnh Cà Mau cũng vừa phát đi thư kêu gọi, người dân cung cấp thông tin để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cà Mau phát thư kêu gọi cung cấp thông tin về hài cốt liệt sĩ

Cà Mau phát thư kêu gọi cung cấp thông tin về hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Tỉnh Cà Mau phấn đấu đến cuối năm nay sẽ hoàn thành quy tập hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang. UBND tỉnh Cà Mau cũng vừa phát đi thư kêu gọi, người dân cung cấp thông tin để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cà Mau quyết tâm đưa tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vào top 15 cả nước
Cà Mau quyết tâm đưa tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vào top 15 cả nước

VOV.VN - ​Tỉnh ủy Cà Mau đặt mục tiêu, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công để vươn lên nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước.

Cà Mau quyết tâm đưa tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vào top 15 cả nước

Cà Mau quyết tâm đưa tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vào top 15 cả nước

VOV.VN - ​Tỉnh ủy Cà Mau đặt mục tiêu, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công để vươn lên nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục