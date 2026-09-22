Gần dân hơn trong chăm sóc sức khỏe ở Sơn La

Ở xã vùng III Mường Bú, những cuộc khám bệnh đang được tổ chức ngay tại trường học, trạm y tế và từng bước hướng tới các bản vùng cao, giúp người dân chủ động kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật.

Đội ngũ bác sĩ tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho các em học sinh tại trường Tiểu học Mường Bú.

Tại Trường Tiểu học Mường Bú, tỉnh Sơn La, tiếng bác sĩ gọi học sinh theo danh sách khám sức khỏe xen lẫn những câu chuyện rôm rả của thầy cô, phụ huynh và học sinh. Thay vì phải đến cơ sở y tế, chờ đợi hoặc đi quãng đường xa, các em được khám sức khỏe ngay tại trường. Từ đo chiều cao, cân nặng, huyết áp đến kiểm tra, sàng lọc một số bệnh lý, mọi khâu đều được thực hiện theo quy trình. Với nhiều học sinh, đây là một trải nghiệm khá đặc biệt.

Em Hoàng Lương Phúc, học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học Mường Bú nói: “Ngày hôm nay được các bác sĩ đến khám răng, miệng, mắt... con thấy rất là vui và biết thêm kiến thức để chăm sóc bản thân, khi bị ốm có thể đến Trạm Y tế để khám sức khỏe”.

Các em học sinh phấn khởi chờ tới lượt khám sức khỏe theo danh sách.

Không phải đi xa, không mất nhiều thời gian, từng học sinh lần lượt được kiểm tra, tư vấn những kiến thức cơ bản để biết cách tự chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Với các bậc phụ huynh ở vùng cao, mỗi lần con được khám sức khỏe cũng là thêm một lần gia đình hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe của con mình.

Chị Lò Thị Bua, phụ huynh học sinh chia sẻ: “Hôm nay tôi rất là vui khi đưa các con đi khám tại nhà trường, từ đó tôi biết được sức khỏe của con để biết cách chăm sóc con được nhiều hơn. Rất cám ơn bác sĩ cũng như nhà trường đã tạo điều kiện giúp đỡ các con”.

Các bậc phụ huynh hào hứng đưa con đến trường khám sàng lọc.

Trường Tiểu học Mường Bú hiện có gần 2.000 học sinh, hơn 97% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn khó khăn nên việc đưa con đi khám sức khỏe định kỳ không phải lúc nào cũng được thực hiện đầy đủ.

Theo cô giáo Ngô Thị Hoa, Hiệu trưởng nhà trường, việc tổ chức khám sàng lọc ngay tại trường giúp giảm bớt khó khăn cho phụ huynh, đồng thời hỗ trợ nhà trường phát hiện sớm những vấn đề về sức khỏe của học sinh để phối hợp với gia đình theo dõi, điều trị kịp thời.

“Qua đợt khám sức khỏe cho học sinh này, nhà trường phối hợp với các bên liên quan đã phát hiện được các bệnh lý sớm của học sinh, như cong vẹo cột sống, đảm bảo dinh dưỡng, phòng chống bệnh béo phì... để phụ huynh cùng phối hợp, lên phác đồ điều trị cho học sinh, mục tiêu là đảm bảo sức khỏe cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện chung cho nhà trường", cô Ngô Thị Hoa cho biết.

Từ đo chiều cao, cân nặng, huyết áp đến kiểm tra, sàng lọc một số bệnh lý, mọi khâu đều được thực hiện theo quy trình.

Không chỉ với học sinh, mục tiêu của địa phương là đưa khám sức khỏe định kỳ đến với đông đảo người dân, nhất là những người ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế.

Cụ thể hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và thực hiện Kế hoạch 191 của UBND tỉnh Sơn La về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, trong đợt 1, xã Mường Bú đã tổ chức khám cho hơn 600 người trong số hơn 1.000 người đăng ký.

Mường Bú là xã vùng III của tỉnh Sơn La, có địa bàn rộng, một bộ phận người dân ít có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế.

Hiện địa phương đang triển khai đợt 2, tập trung vào trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn và những người chưa được khám trong đợt trước.

Tuy nhiên, với một xã vùng III có địa bàn rộng, địa hình chia cắt, việc đưa người dân đến các điểm khám tập trung vẫn còn không ít khó khăn. Người già, người khuyết tật, hộ nghèo hoặc những người sống ở các bản xa thường là những đối tượng khó tiếp cận dịch vụ y tế nhất. Bởi vậy, thay vì chỉ chờ người dân tìm đến cơ sở y tế, Mường Bú đang tính đến phương án đưa các tổ khám bệnh lưu động về tận bản.

Xã Mường Bú phối hợp với bệnh viện, tổ chức khám bệnh lưu động tại các bản làng xa xôi.

Ông Trịnh Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Bú, tỉnh Sơn La cho biết:“Để đạt được kết quả theo kế hoạch, UBND xã xác định tăng cường công tác tuyên truyền đối với người dân, để người dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc khám sức khỏe lần này. Việc thứ hai nữa là phân công, phân nhiệm rõ cho từng bộ phận để thực hiện khám; xã cũng đã phối hợp với bệnh viện thành lập các tổ lưu động đến trực tiếp các hộ dân để khám sàng lọc cho nhân dân”.

Từ những em học sinh được khám sức khỏe ngay tại lớp học, đến những người dân ở bản xa được cán bộ y tế tìm đến tận nơi, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đang từng bước được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực ở vùng cao Sơn La.

Khám sức khỏe cho người cao tuổi, người yếu thế, những người ít có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế.

Khi việc khám sức khỏe không còn là chuyện “có bệnh mới đi khám”, mà trở thành một thói quen được duy trì thường xuyên, người dân sẽ có thêm cơ hội phát hiện sớm bệnh tật, chủ động chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó cũng là cách để mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân được bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, từ trường học, trạm y tế và từ mỗi bản làng vùng cao.