21 quốc gia tham gia Tập trận Siêu lá chắn Garuda 2026

Việt Nam tham dự Tập trận Siêu lá chắn Garuda (Super Garuda Shield 2026) với tư cách quan sát viên. Khoảng gần 5.000 quân nhân tham gia cuộc tập trận kéo dài từ 31/8 đến 11/9 trên nhiều khu vực của Indonesia.

Chủ đề của Super Garuda Shield 2026 là "Chỉ huy liên hợp tiến hành các hoạt động tác chiến đa quốc gia nhằm duy trì hòa bình và ổn định an ninh trong khu vực". Mục tiêu của Chương trình huấn luyện chung là tăng cường khả năng tương tác, sự sẵn sàng, năng lực tác chiến chung và sự hợp tác giữa Lực lượng Vũ trang Quốc gia Indonesia (TNI), Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ (USINDOPACOM) và các quốc gia đồng minh/đối tác. Cuộc tập trận có sự tham gia của binh sĩ từ nhiều quốc gia khác nhau, chủ yếu là Indonesia, Mỹ. Một số quốc gia cử quan sát viên tham dự.

Tập trận Siêu lá chắn Garuda Shield 2026 khai mạc 31/8 tại Bandung, Indonesia.

Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Quốc gia Indonesia Agus Subiyanto cho biết, trao đổi kỹ năng là một khía cạnh quan trọng của cuộc tập trận đa quốc gia này. Binh sĩ từ các quốc gia tham gia có thể tìm hiểu về khả năng và phương pháp của các quốc gia khác thông qua nhiều hoạt động huấn luyện khác nhau. Một trong những chủ đề được quan tâm đặc biệt là huấn luyện an ninh mạng, với việc các quốc gia có cơ hội chia sẻ, tiếp cận với những đối tác đã có năng lực trong lĩnh vực này. Ngoài huấn luyện an ninh mạng, các binh sĩ cũng tham gia bài tập bắn đạn thật, huấn luyện về Hỗ trợ Nhân đạo và Cứu trợ Thảm họa (HADR) liên quan đến quản lý thiên tai...

Tập trận Siêu lá chắn Garuda Shield 2026 khai mạc31/8 tại Bandung, Indonesia.

Thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta cho biết, cuộc tập trận thể hiện mục tiêu chung của các quốc gia tham gia, tăng cường khả năng tương tác và sẵn sàng giải quyết các thách thức khu vực. Cuộc tập trận cũng phản ánh cam kết của Mỹ đối với hòa bình thông qua sức mạnh và mối quan hệ đối tác bền vững giữa Mỹ và Indonesia. Super Garuda Shield 2026 mang đến những cơ hội trao đổi chuyên môn, nhằm củng cố quan hệ đối tác thông qua việc học hỏi và huấn luyện chung.

Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Quốc gia Indonesia, Tướng Agus Subiyanto, phát biểu tại Lễ khai mạc

Theo các chuyên gia phân tích quốc phòng Indonesia, quy mô ngày càng tăng của cuộc tập trận không đại diện cho sự thay đổi so với chính sách đối ngoại “độc lập và chủ động” của Indonesia. Việc tham gia Siêu lá chắn Garuda không có nghĩa là liên kết với bất kỳ cường quốc cụ thể nào, cũng không tạo ra các nghĩa vụ phòng thủ tập thể với các quốc gia tham gia.

Đối với Indonesia, ngoài việc tăng cường năng lực quân sự, cuộc tập trận này còn đóng vai trò là phương tiện ngoại giao và tăng cường hợp tác quốc phòng giữa các quốc gia. Về khu vực, hệ thống này xây dựng lòng tin giữa các lực lượng quân sự Đông Nam Á và hỗ trợ tự do hàng hải trên khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.