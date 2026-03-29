中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ấm tình biên cương từ “Tháng ba biên giới”

Chủ Nhật, 15:02, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hưởng ứng “Tháng ba biên giới”, các địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, lan tỏa tinh thần xung kích của tuổi trẻ, góp phần gắn kết bền chặt tình quân dân nơi biên giới, biển đảo.

Trong Chương trình “Tháng ba biên giới”, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang vừa phối hợp Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội xã Dầu Tiếng (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức đã trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 20 thẻ bảo hiểm y tế; 20 phần quà nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình khó khăn; cùng 50 bộ áo dài tặng hội viên phụ nữ. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động an sinh xã hội khoảng 30 triệu đồng.

Ấm tình biên cương từ “Tháng ba biên giới” ở Tịnh Biên

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác cùng lãnh đạo địa phương đến thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Tại đây, lãnh đạo đơn vị thông tin về những kết quả nổi bật trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc và giữ vững trật tự an toàn khu vực.

Đoàn cũng đến tham quan cột mốc 275 tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Phnom Den (Vương quốc Campuchia), đồng thời trao tặng 10 triệu đồng từ Quỹ “Vì biển đảo, quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, góp phần hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ và công tác an sinh xã hội tại địa phương. Cùng với đó, Đoàn đã đến thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lựu (khóm Phú Hiệp, phường Tịnh Biên), bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Trong chương trình “Tháng ba biên giới” tại An Giang

Trong chương trình “Tháng ba biên giới” tại An Giang, nổi bật là các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu kết nghĩa, trò chơi dân gian… tạo không khí sôi nổi, gắn kết giữa lực lượng vũ trang và nhân dân. Đồng thời, các đơn vị còn tổ chức thăm hỏi, trao đổi thông tin tình hình biên giới, phối hợp tuần tra song phương với lực lượng vũ trang nước bạn Campuchia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn khu vực biên giới.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Tag: biên giới An Giang Tịnh Biên đồn biên phòng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích