Trong Chương trình “Tháng ba biên giới”, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang vừa phối hợp Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội xã Dầu Tiếng (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức đã trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 20 thẻ bảo hiểm y tế; 20 phần quà nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình khó khăn; cùng 50 bộ áo dài tặng hội viên phụ nữ. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động an sinh xã hội khoảng 30 triệu đồng.

Ấm tình biên cương từ “Tháng ba biên giới” ở Tịnh Biên

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác cùng lãnh đạo địa phương đến thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Tại đây, lãnh đạo đơn vị thông tin về những kết quả nổi bật trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc và giữ vững trật tự an toàn khu vực.

Đoàn cũng đến tham quan cột mốc 275 tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Phnom Den (Vương quốc Campuchia), đồng thời trao tặng 10 triệu đồng từ Quỹ “Vì biển đảo, quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, góp phần hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ và công tác an sinh xã hội tại địa phương. Cùng với đó, Đoàn đã đến thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lựu (khóm Phú Hiệp, phường Tịnh Biên), bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Trong chương trình “Tháng ba biên giới” tại An Giang

Trong chương trình “Tháng ba biên giới” tại An Giang, nổi bật là các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu kết nghĩa, trò chơi dân gian… tạo không khí sôi nổi, gắn kết giữa lực lượng vũ trang và nhân dân. Đồng thời, các đơn vị còn tổ chức thăm hỏi, trao đổi thông tin tình hình biên giới, phối hợp tuần tra song phương với lực lượng vũ trang nước bạn Campuchia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn khu vực biên giới.