Ấn Độ chuẩn bị mua thêm hệ thống S-400 của Nga

Chính phủ Ấn Độ ngày 27/3 đã phê duyệt loạt đề xuất mua sắm quốc phòng trị giá khoảng 25 tỷ USD, bao gồm các hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất, nhiều loại máy bay và các hệ thống pháo binh, trong bối cảnh nước này đẩy nhanh chương trình hiện đại hóa quân đội.

Các đề xuất mua sắm được Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) thông qua. Đây là cơ quan ra quyết định cao nhất của Bộ Quốc phòng Ấn Độ về các thương vụ quân sự, do Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh chủ trì.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết các phê duyệt mới bao gồm việc mua thêm các hệ thống S-400 Triumph của Nga; máy bay vận tải nhằm thay thế đội bay già cỗi từ thời Liên Xô như An-32 và Il-76; cùng nhiều loại pháo binh khác nhau.

Ngoài ra, gói mua sắm còn bao gồm đạn xuyên giáp cho xe tăng, các hệ thống pháo, hệ thống giám sát trên không cho lục quân, chương trình kéo dài vòng đời đối với tiêm kích Su-30 của không quân, cũng như tàu đệm khí cho lực lượng bảo vệ bờ biển.

Theo thông cáo, các phê duyệt mới bao gồm 5 tổ hợp S-400 bổ sung, nâng tổng số lên 10 tổ hợp, bên cạnh hợp đồng 5 tổ hợp đã được ký kết từ năm 2017. Trong số này, 3 tổ hợp đã được bàn giao, còn 2 tổ hợp dự kiến sẽ được chuyển giao trong năm nay, theo truyền thông. Các hệ thống S-400 được quân đội Ấn Độ đánh giá cao trong giai đoạn đối đầu với Pakistan năm 2025.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng ký hợp đồng trị giá 4,45 tỷ rupee (khoảng 47 triệu USD) với Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport để mua các hệ thống phòng không Tunguska cho lục quân.

Tổng cộng, trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3, Ấn Độ đã phê duyệt 55 đề xuất mua sắm quốc phòng trị giá 6,73 nghìn tỷ rupee (khoảng 71 tỷ USD), đồng thời ký kết hợp đồng cho 503 đề xuất khác với tổng giá trị 2,28 nghìn tỷ rupee. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết đây đều là mức cao nhất từng được ghi nhận trong một năm tài chính.

Theo số liệu mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Ấn Độ hiện là quốc gia chi tiêu quân sự lớn thứ 5 thế giới và là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai toàn cầu, chỉ sau Ukraine. Hơn 60% trang bị quân sự của Ấn Độ có nguồn gốc từ Liên Xô hoặc Nga. Tuy nhiên, nước này đang tích cực đa dạng hóa nguồn cung, mở rộng hợp tác với các đối tác như Pháp, Mỹ, Israel và Đức, đồng thời gia tăng tỷ trọng các hệ thống do trong nước tự phát triển và sản xuất.