Tàu dầu Nga chuyển hướng sang Ấn Độ giữa khủng hoảng năng lượng

Diễn biến này xảy ra sau khi Mỹ cấp cơ chế miễn trừ tạm thời, cho phép Ấn Độ mua các lô dầu Nga đang bị “kẹt” trên biển do các biện pháp trừng phạt trước đó. Quyết định này đã tạo điều kiện để Ấn Độ nhanh chóng tăng cường nhập khẩu, nhằm bù đắp nguồn cung bị gián đoạn khi eo biển Hormuz gần như bị tê liệt bởi xung đột liên quan đến Iran.

Sự chuyển hướng của các tàu dầu Nga diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đẩy mạnh nhập khẩu từ Moscow. Chỉ trong vòng một tuần, nước này đã mua khoảng 30 triệu thùng dầu thô của Nga, đảo chiều xu hướng sụt giảm trước đó, khi tỷ trọng dầu Nga trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ từng giảm xuống khoảng 21% vào tháng 1 vừa qua.

Động thái này cũng phản ánh sự điều chỉnh linh hoạt của dòng chảy năng lượng toàn cầu, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng nổi lên của Ấn Độ như một điểm đến thay thế quan trọng.

Đối với Ấn Độ - quốc gia phụ thuộc tới 90% nhu cầu năng lượng vào nguồn nhập khẩu - nguồn cung bổ sung từ Nga có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi xung đột bước sang tuần thứ ba, nước này đã bắt đầu đối mặt với tình trạng thiếu hụt khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động kinh tế.

Trong bối cảnh đó, việc các tàu dầu Nga cập cảng được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực thiếu hụt năng lượng trong ngắn hạn, đồng thời củng cố chiến lược đa dạng hóa nguồn cung của Ấn Độ trước những biến động địa chính trị ngày càng phức tạp.