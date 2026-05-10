  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ấn Độ đạt bước tiến mới với tên lửa đạn đạo chiến lược đa đầu đạn tự dẫn

Chủ Nhật, 14:34, 10/05/2026
VOV.VN - Hôm qua (9/5), Ấn Độ đã thử nghiệm thành công một biến thể tiên tiến của tên lửa đạn đạo chiến lược Agni, được trang bị công nghệ có thể mang nhiều đầu đạn tự dẫn đường có khả năng tấn công các mục tiêu độc lập (MIRV).

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, tên lửa Agni mang theo nhiều đầu đạn và đã đánh trúng các mục tiêu khác nhau trên một khu vực thử nghiệm rộng lớn ở khu vực đảo ngoài khơi bang Odisha, miền Đông Ấn Độ, qua đó chứng minh khả năng tấn công đồng thời nhiều mục tiêu chiến lược chỉ với một lần phóng.

Toàn bộ hành trình bay được theo dõi bằng hệ thống đo từ xa cùng các trạm giám sát đặt trên mặt đất và trên tàu. Dữ liệu thu thập được xác nhận rằng mọi mục tiêu kỹ thuật và tác chiến đều hoàn thành đúng kế hoạch.

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo chiến lược Agni trang bị công nghệ mang nhiều đầu đạn tự dẫn tấn công độc lập. Ảnh: DRDO

Biến thể Agni mới được thử nghiệm lần này do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển, với sự tham gia của nhiều phòng thí nghiệm và doanh nghiệp quốc phòng trong nước. Hệ thống được tích hợp các cải tiến về dẫn đường, động cơ đẩy và cơ chế tách đầu đạn, cho phép từng đầu đạn tái nhập khí quyển và tự điều chỉnh quỹ đạo để tấn công các mục tiêu riêng biệt.

Giới chuyên gia đánh giá đây là bước tiến quan trọng trong chương trình tên lửa chiến lược của Ấn Độ, góp phần nâng cao đáng kể năng lực răn đe hạt nhân và khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.

Thành công của cuộc thử nghiệm tiếp tục khẳng định quyết tâm của Ấn Độ trong việc xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, giảm phụ thuộc vào nước ngoài và củng cố vị thế của Ấn Độ như một cường quốc công nghệ quân sự đang nổi lên tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Tin liên quan

“Lá chắn vô hình” Lima của Ukraine khiến hàng chục tên lửa Kinzhal mất tác dụng?

VOV.VN - Một công ty quốc phòng Ukraine tuyên bố đã phát triển hệ thống tác chiến điện tử mang tên “Lima”, được cho là có khả năng vô hiệu hóa tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal của Nga.

Tên lửa tầm nhiệt của Iran thách thức ưu thế Không quân Mỹ

VOV.VN - Trong các cuộc xung đột hiện đại, ưu thế trên không không còn là “lá chắn tuyệt đối” của Không quân Mỹ. Những hệ thống tên lửa phòng không giá rẻ, đặc biệt là tên lửa tầm nhiệt của Iran đang khiến lực lượng không quân mạnh nhất thế giới cũng phải dè chừng.

Ukraine dùng tên lửa Neptune phá hủy xưởng sản xuất UAV của Nga

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine ngày 24/4 xác nhận tên lửa Neptune của nước này đã đánh trúng nhà máy Atlant Aero tại thành phố Taganrog, thuộc tỉnh Rostov của Nga, phá hủy hai xưởng sản xuất và làm hư hại bốn công trình khác.

