Trung Quốc thử nghiệm hệ thống phòng không và chống tên lửa tầm xa mới

Theo bản tin trên kênh Quốc phòng và Quân sự của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 4/5, một đơn vị huấn luyện của hải quân Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm phê duyệt kiểu loại đối với hệ thống vũ khí phòng không và chống tên lửa tầm xa mới tại một vùng biển thuộc Biển Bột Hải.

Cuộc thử nghiệm mô phỏng một cuộc tấn công của kẻ địch trong điều kiện thực chiến, xác minh khả năng của vũ khí trong việc đánh chặn nhiều máy bay không người lái tốc độ cao bay ở độ cao cực thấp trên biển trong môi trường điện từ phức tạp và trong điều kiện xuyên phá ở độ cao cực thấp.

Hình ảnh cuộc thử nghiệm trên kênh CCTV-7

Hình ảnh cho thấy, các máy bay không người lái bay gần sát mặt biển ở tốc độ cực cao, có khả năng xuyên phá mạnh mẽ, nhưng vẫn bị bắn hạ bởi một tên lửa đánh chặn lao xuống từ trên không. Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật và loại hình hệ thống vẫn chưa được công bố.

Hiện nay, hệ thống phòng không tầm cuối trên các tàu chiến chủ lực của Trung Quốc thường bao gồm tên lửa và hệ thống vũ khí tầm gần (CIWS), như tên lửa phòng không tầm ngắn HQ-10, hệ thống CIWS 7 nòng 30mm H/PJ-12 và hệ thống CIWS 11 nòng 30mm H/PJ-11, tạo thành một hệ thống phòng thủ kết hợp tầm xa và tầm ngắn.

Một số người đam mê quân sự ở Trung Quốc suy đoán, hệ thống được thử nghiệm có thể là phiên bản nâng cấp của tên lửa phòng không HQ-10.