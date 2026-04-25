Ukraine dùng tên lửa Neptune phá hủy xưởng sản xuất UAV của Nga

Thứ Bảy, 09:36, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine ngày 24/4 xác nhận tên lửa Neptune của nước này đã đánh trúng nhà máy Atlant Aero tại thành phố Taganrog, thuộc tỉnh Rostov của Nga, phá hủy hai xưởng sản xuất và làm hư hại bốn công trình khác.

Theo phía Ukraine, cơ sở bị tấn công là một tổ hợp tham gia toàn bộ chu trình sản xuất UAV, từ thiết kế, chế tạo đến thử nghiệm. Đòn tập kích được thực hiện vào ngày 19/4. Cùng ngày, Thống đốc tỉnh Rostov Yuri Slyusar xác nhận có vụ tấn công tên lửa vào thành phố Taganrog, song cho biết chỉ gây thiệt hại đối với “hạ tầng thương mại”.

ukraine dung ten lua neptune pha huy xuong san xuat uav cua nga hinh anh 1
Tên lửa Neptune do Ukraine sản xuất tấn công nhà máy sản xuất UAV của Nga. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Atlant Aero sản xuất UAV tấn công và trinh sát dòng Molniya, đồng thời chế tạo các linh kiện cho máy bay không người lái Orion của Nga. Orion được mô tả là UAV có trọng lượng khoảng 1 tấn, mang theo tải trọng tới 250kg, bao gồm hệ thống trinh sát quang – điện tử, radar kỹ thuật, bom dẫn đường KAB-20 và tên lửa hành trình tầm trung.

“Việc làm hư hại cơ sở này sẽ làm giảm khả năng tấn công các mục tiêu dân sự của đối phương tại Ukraine”, thông báo của Bộ Tổng tham mưu nhấn mạnh.

Cơ quan này cũng cho biết trong một đợt tấn công ngày 22/4, một tàu tuần tra thuộc lực lượng Biên phòng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bị hư hại tại Sevastopol, bán đảo Crimea hiện do Nga kiểm soát. Tuy nhiên, phía Ukraine không xác nhận loại vũ khí được sử dụng trong vụ việc.

Neptune là dòng tên lửa chống hạm phóng từ mặt đất do Ukraine tự phát triển, có tầm bắn khoảng 300 km. Loại vũ khí này từng được sử dụng để đánh chìm soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen Nga vào tháng 4/2022.

Đến năm 2025, Ukraine công bố phiên bản nâng cấp của Neptune với tầm bắn được cho là có thể đạt tới 1.000 km. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hệ thống này đã hoàn tất thử nghiệm và được đưa vào sử dụng chiến đấu.

Theo chuyên gia tên lửa Fabian Hoffmann của Đại học Oslo, điểm nâng cấp quan trọng nhất của phiên bản mới nhiều khả năng nằm ở hệ thống dẫn đường, thay thế radar truyền thống bằng cảm biến hồng ngoại hoặc quang – điện tử để phù hợp hơn với mục tiêu trên mặt đất.

Diễn biến mới tiếp tục cho thấy Ukraine mở rộng khả năng tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở công nghiệp – quân sự sâu trong lãnh thổ Nga, trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giang Bùi/VOV.VN
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 25/4
Ukraine chuẩn bị “đòn công nghệ bất ngờ” để đối phó Nga

VOV.VN - Ukraine đang phát triển một “đòn công nghệ bất ngờ” để giành lợi thế trên chiến trường trong tương lai gần.

Ukraine lần đầu sử dụng phương thức mới bắn hạ UAV Nga

VOV.VN - Ukraine được cho là đã đưa vào sử dụng một phương thức phòng thủ mới hiệu quả nhằm đối phó với các máy bay không người lái (UAV) Shahed mà Nga triển khai.

