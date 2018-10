Ảnh: Binh sỹ NATO tập luyện cho cuộc tập trận Trident trong tuyết lạnh

Để chuẩn bị cho cuộc tập trận Trident Juncture (25/10-7/11), hàng nghìn binh sỹ nước ngoài đã tới Na Uy từ trước để làm quen với thời tiết khắc nghiệt của quốc gia Bắc Âu này. Nhiệt độ ở Na Uy mùa này dao động từ -27 độ C đến -11 độ C. Không chỉ con người mà vũ khí, đạn dược, tàu chiến, máy bay… đều bị ảnh hưởng. “Không quan trọng là -10 hay -20 độ C, mọi thứ ở đây đều đóng băng” – Trung úy First Lieutenant Norbert (ảnh) thuộc Tiểu đoàn xe bọc thép 130 của Đức tham gia Trident Juncture chia sẻ. Các binh sỹ NATO phải tham dự các khóa học hiểu biết về giá lạnh do Trường Chiến tranh Mùa đông Na Uy (School of Winter Warfare) tổ chức. Ban giám hiệu nhà trường cho biết, gần đây ngày càng nhiều binh sỹ các nước, đặc biệt là Hà Lan, Anh, Mỹ… được cử đến học về chiến đấu trong điều kiện giá lạnh, có lẽ nguyên nhân một phần vì NATO chuyển hướng từ các chiến dịch ở Trung Đông sang hoạt dộng ở “vùng lõi” như châu Âu và Bắc Mỹ. Mỗi khóa học chiến đấu trong tuyết kéo dài 4 tuần, trong đó các binh sỹ được dạy từ cách trượt tuyết đến việc mặc sao cho ấm và cắm trại giữa trời tuyết dày. Các học viên cũng được dạy cách đánh giá tình hình và chiến thuật đặc biệt sử dụng trong thời tiết giá lạnh có tuyết rơi. Trong ảnh là các binh sỹ đào hào trong tuyết trắng. Một học viên chia sẻ, hàng ngày họ phải dậy sớm, mặc lại bộ quần áo ướt lạnh của ngày hôm trước và hành quân. Mỗi khóa học 4 tuần có tới 12 ngày thực địa. Học viên cũng đã được trượt tuyết dọc đất nước Na Uy với chiếc ba lô nặng 30kg trên lưng./. 289a6d39ba839a39894bfc202e357c0b/5bd653da/2018_10_26/WUq0fswuusaUewolg2nzYA/Tap_luyen_mua_dong.mp4

