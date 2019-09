Ảnh: Điểm danh những máy bay không người lái hàng đầu thế giới

CH-5: UAV CH-5 còn được gọi là UAV Rainbow (Cầu vồng) do Tập đoàn Công nghệ và Khoa học Không gian vũ trụ Trung Quốc sản xuất. Máy bay không người lái này có khả năng tiến hành các nhiệm vụ chiến đấu, trinh sát, giám sát, tuần tra và định vị mục tiêu. Trọng lượng cất cánh tối đa của nó là 3.300 kg và có thể hoạt động trong 60 tiếng.

Heron TP: Heron TP còn được biết tới là Eitan là một máy bay không người lái tích hợp tính năng cất/hạ cánh tự động (ATOL) do quân đội Israel thiết kế và phát triển. Trọng lượng cất cánh tối đa của Heron TP là 5.670 kg và thời gian hoạt động của máy bay không người lái này là hơn 30 tiếng.

Predator C Avenger: Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay không người lái này là 8.255 kg. Predator C Avenger có thể chở được nhiều loại vũ khí khác nhau như tên lửa Hellfire và các loại bom dẫn đường bằng laser. Máy bay Predator C Avenger có khả năng bay ở độ cao lên tới hơn 15.000 mét và hoạt động liên tục trong 20 tiếng./.