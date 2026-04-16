Australia tăng ngân sách quốc phòng lên mức cao kỷ lục

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết chiến lược mới nhằm bảo đảm lực lượng quốc phòng có đủ năng lực ứng phó với những thách thức an ninh lớn nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai.

Trong chiến lược quốc phòng vừa công bố, Australia tập trung vào nâng cao năng lực tự vệ cũng như ưu tiên các kế hoạch mua sắm và duy trì năng lực sau khi rút kinh nghiệm từ các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông. Đồng thời, Australia cũng sẽ đẩy mạnh việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, cải thiện khả năng tham gia vào các hoạt động phục hồi dân sự trong khu vực cũng như phạm vi toàn cầu và tăng cường hợp tác với các đối tác trong khu vực để củng cố và bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ.

Máy bay không người lái Ghost Bat là một trong những trang thiết bị quốc phòng sẽ được Australia tiếp tục hiện đại hóa trong thời gian tới. Nguồn: Nick Haggarty

Để đạt được các mục tiêu này, Australia sẽ tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng thêm 53 tỷ AUD trong thập kỷ tới để ngân sách quốc phòng chiếm 3% GDP của nước này. Ông Marles nhấn mạnh đây là mức chi tiêu cao nhất của Australia dành cho quốc phòng, cho thấy chính phủ của Thủ tướng Albanese đang nỗ lực để đảm bảo sự an toàn, chủ quyền cho Australia cũng như giúp nước này sẵn sàng đối mặt với thách thức hiện tại và tương lai:

"Chính phủ của Thủ tướng Albanese đang chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng. Cho đến ngày hôm nay, chúng tôi đã chi 2,8% GDP cho quốc phòng. Đó là mức chi cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào có cùng quan điểm ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và cao hơn hầu hết các thành viên trong NATO, bao gồm cả Anh, Đức, Pháp, Italia và Canada. Dựa vào dự báo về GDP, ngân sách chi cho quốc phòng sẽ tăng lên 3% GDP vào năm 2033"

Bên cạnh việc công bố Chiến lược Quốc phòng 2026, Bộ trưởng Quốc phòng Australia cũng thông báo về Chương trình Đầu tư tích hợp năm 2026. Theo đó, Chính phủ đã phân bổ 425 tỷ AUD trong thập kỷ tới để tăng cường năng lực cho lực lượng tích hợp nhằm nâng cao năng lực tự chủ của Lực lượng Quốc phòng Australia và góp phần vào khả năng răn đe trong khu vực.

Chương trình này sẽ nâng cao năng lực tác chiến dưới mặt nước và năng lực sát thương hàng hải; mở rộng khả năng tấn công tầm xa trên toàn bộ lực lượng; tăng cường năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa; mở rộng việc áp dụng hệ thống tự hành và không người lái trên bộ, trên không và trên biển; triển khai hệ thống chống máy bay không người lái để bảo vệ các địa điểm, sự kiện và hạ tầng quan trọng và cung cấp hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh đa quỹ đạo an toàn và bền vững.

Chương trình Đầu tư Tích hợp năm 2026 cũng bao gồm các khoản đầu tư có mục tiêu nhằm tăng cường khả năng chuẩn bị và phục hồi để đảm bảo Lực lượng Quốc phòng Australia được trang bị đầy đủ và sẵn sàng ứng phó với các sự kiện bất ngờ trong tương lai.

Những khoản đầu tư này cùng với việc bổ sung thêm 53 tỷ AUD cho ngân sách quốc phòng trong thập kỷ tới không chỉ nâng cao năng lực cho Lực lượng Quốc phòng Australia mà còn góp phần củng cố khả năng phục hồi và tự chủ của ngành công nghiệp quốc phòng, mở rộng hoạt động hợp tác với các đối tác quốc tế và đa dạng hóa chuỗi cung ứng quốc phòng của nước này.