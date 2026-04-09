Hàn Quốc ra mắt UAV trinh sát tự sản xuất đầu tiên

Tổng cục trang bị quốc phòng Hàn Quốc vừa cho ra mắt một UAV trinh sát (MUAV) có cao độ tầm trung. Đây là MUAV đầu tiên do nước này tự sản xuất, với tỷ lệ nội địa hóa linh kiện, phụ tùng và công nghệ lên tới 90%, trong khuôn khổ một dự án được tiến hành dưới sự hợp tác của Tổng cục trang bị quốc phòng và Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng Hàn Quốc.

Một loại UAV Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

MUAV này có cao độ bay từ khoảng 10 đến 12km so với mặt đất, được trang bị loại ra-đa tầm soát có cự ly lên tới khoảng 100km. Sau khi được triển khai thực chiến, khí tài này sẽ được trang bị thêm các camera cùng các mắt thần (sensor) có tính năng và độ nhạy cao, giúp quan trắc, phát hiện những vật thể và chuyển động khả nghi một cách tức thời trong phạm vi rộng. Sau khi được lực lượng không quân vận hành thử nghiệm, MUAV này sẽ được bàn giao cho quân đội Hàn Quốc vào năm 2027.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, dự án nghiên cứu - phát triển - chế tạo MUAV được cơ quan này bắt đầu từ tháng 12/2023 với nguồn kinh phí 980 tỷ KRW (tương đương khoảng 700 triệu USD). Dự án này được đánh giá là góp phần nâng cao đáng kể năng lực giám sát, trinh sát và chiến đấu của quân đội, đồng thời thúc đẩy sự phát triển công nghiệp hàng không của Hàn Quốc.