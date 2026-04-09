  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hàn Quốc ra mắt UAV trinh sát tự sản xuất đầu tiên

Thứ Năm, 16:51, 09/04/2026
VOV.VN - Thực hiện chiến lược thay thế hệ thống phòng thủ truyền thống bằng các thiết bị bay không người lái (UAV), Hàn Quốc đang đẩy mạnh sản xuất loại khí tài chiến lược này và đã có những thành công ban đầu. 

Tổng cục trang bị quốc phòng Hàn Quốc vừa cho ra mắt một UAV trinh sát (MUAV) có cao độ tầm trung. Đây là MUAV đầu tiên do nước này tự sản xuất, với tỷ lệ nội địa hóa linh kiện, phụ tùng và công nghệ lên tới 90%, trong khuôn khổ một dự án được tiến hành dưới sự hợp tác của Tổng cục trang bị quốc phòng và Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng Hàn Quốc.

Một loại UAV Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

MUAV này có cao độ bay từ khoảng 10 đến 12km so với mặt đất, được trang bị loại ra-đa tầm soát có cự ly lên tới khoảng 100km. Sau khi được triển khai thực chiến, khí tài này sẽ được trang bị thêm các camera cùng các mắt thần (sensor) có tính năng và độ nhạy cao, giúp quan trắc, phát hiện những vật thể và chuyển động khả nghi một cách tức thời trong phạm vi rộng. Sau khi được lực lượng không quân vận hành thử nghiệm, MUAV này sẽ được bàn giao cho quân đội Hàn Quốc vào năm 2027.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, dự án nghiên cứu - phát triển - chế tạo MUAV được cơ quan này bắt đầu từ tháng 12/2023 với nguồn kinh phí 980 tỷ KRW (tương đương khoảng 700 triệu USD). Dự án này được đánh giá là góp phần nâng cao đáng kể năng lực giám sát, trinh sát và chiến đấu của quân đội, đồng thời thúc đẩy sự phát triển công nghiệp hàng không của Hàn Quốc.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Thông tấn Kuwait: UAV Iran tấn công trụ sở các bộ, tập đoàn và nhà máy điện
VOV.VN - Sáng 5/4, hãng thông tấn nhà nước Kuwait đưa tin, UAV Iran đã tấn công trụ sở các bộ trong chính phủ Kuwait, trụ sở tập đoàn dầu khí nước này và các nhà máy điện và khử muối, gây thiệt hại đáng kể.

UAV phát nổ ở lối vào trụ sở văn phòng Thống đốc tỉnh Belgorod (Nga)
VOV.VN - Thống đốc Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod (Nga) vừa công bố một video ghi cảnh máy bay không người lái (UAV) phát nổ ở ngay lối vào tòa nhà hành chính của tỉnh này. Ông Gladkov cáo buộc đây là UAV Ukraine tấn công Nga.

Đơn vị UAV Rubicon của Nga phá hủy vũ khí khí tài Ukraine gần Krasny Liman
VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, Rubicon - lực lượng UAV tinh nhuệ của quân đội Nga - đã phá hủy hàng loạt vũ khí khí tài của quân đội Ukraine gần thị trấn Krasny Liman trong đêm tối.

