Ukraine sắp thử tên lửa đạn đạo FP-7 trong thực chiến?

Thứ Ba, 09:57, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ukraine được cho là đang chuẩn bị thử nghiệm tấn công các mục tiêu tại Nga bằng tên lửa đạn đạo FP-7 do nước này tự phát triển, có tầm bắn tới 300km, chi phí thấp hơn đáng kể so với hệ thống ATACMS của Mỹ.

Theo ông Denis Shtilerman, đồng sáng lập kiêm trưởng nhóm thiết kế của công ty quốc phòng Fire Point - đơn vị sản xuất FP-7 - tên lửa này đã hoàn tất cuộc thử nghiệm đầu tiên và đang bước vào giai đoạn thử nghiệm tiếp theo trong thực tế chiến đấu chống lại lược lượng Nga.

ukraine sap thu ten lua dan dao fp-7 trong thuc chien hinh anh 1
Vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo FP-7 của Ukraine. Ảnh: Fire Point

Ông Shtilerman cho biết, FP-7 là phiên bản tên lửa do Ukraine phát triển dựa trên ATACMS của Mỹ. Giống như ATACMS, FP-7 có tầm bắn lên tới 300km, nhưng chi phí sản xuất chỉ bằng khoảng một nửa. Tuy nhiên, hệ thống của Ukraine có kích thước lớn hơn so với phiên bản của Mỹ.

FP-7 mang đầu đạn nặng 150kg, có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 5.400km/h và bay ở độ cao lên tới 65km. Tên lửa này được phát triển dựa trên nền tảng tên lửa 48N6 thuộc hệ thống phòng không S-400, nhưng được cải tiến với thân vỏ hiện đại và hệ thống điện tử mới.

Bệ phóng của FP-7 được đơn giản hóa và lắp đặt trên rơ-moóc tiêu chuẩn, cho phép triển khai nhanh chóng và dễ dàng ngụy trang. Các tên lửa dự kiến được phóng từ các bệ phóng cơ động cải trang thành xe tải, khiến đối phương khó phát hiện hơn. Theo các nhà phát triển, quá trình triển khai tổ hợp phóng chỉ mất khoảng 15 phút.

Ông Shtilerman cũng cho biết Fire Point tự sản xuất toàn bộ các thành phần của tên lửa, từ động cơ đến hệ thống điều khiển bay, trong khi đầu đạn được chế tạo riêng theo đơn đặt hàng.

Hoàng Phạm/VOV.VN
