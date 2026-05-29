Ba Lan chuẩn bị ký thỏa thuận quân sự trị giá 27 tỷ USD với EU

Tại lễ ký kết, bốn công ty Ba Lan gồm Enigma, Krypton Polska, Filbico và Media đã ký kết các hợp đồng đầu tiên trong khuôn khổ chương trình SAFE của EU. Các thỏa thuận này tập trung vào việc cung cấp linh kiện mật mã và giải pháp phòng thủ mạng cho Lực lượng Phòng vệ Mạng Ba Lan.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, chính phủ dự kiến sẽ hoàn tất khoảng 40 thỏa thuận trị giá khoảng 27,5 tỷ USD trước ngày 30/5. Ông nhấn mạnh, đây là cơ hội lịch sử để Ba Lan đẩy mạnh hiện đại hóa quân sự trong bối cảnh an ninh châu Âu đang đối mặt với nhiều thách thức.

Ba Lan ký kết thỏa thuận vay vốn theo chương trình SAFE của EU tại Warsaw. (Ảnh: Reuters)

Theo Thủ tướng Tusk, hơn 10.000 doanh nghiệp Ba Lan hoạt động và đóng thuế tại quốc gia này sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ nguồn vốn SAFE. Chương trình này không chỉ củng cố khả năng phòng thủ mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho nền kinh tế Ba Lan, giúp các công ty nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc phòng châu Âu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Kosiniak-Kamysz đánh giá cao ý nghĩa chiến lược của cơ chế SAFE, cho rằng chương trình sẽ góp phần tăng cường an ninh quốc gia Ba Lan, củng cố sườn phía Đông của NATO cũng như bảo vệ biên giới chung của EU.

Chương trình SAFE là cơ chế tài chính quốc phòng trị giá 150 tỷ euro của EU, cung cấp các khoản vay ưu đãi lãi suất thấp nhằm hỗ trợ mua sắm thiết bị quân sự, ưu tiên sản xuất tại châu Âu. Để được hưởng lợi tối đa từ nguồn vốn này, theo quy định của EU, các quốc gia phải ký kết các thỏa thuận mua sắm đơn lẻ trước cuối tháng 5. Sau thời hạn này, mọi hợp đồng mua sắm phải có sự tham gia của ít nhất hai quốc gia thành viên. Ba Lan đã trở thành quốc gia đầu tiên chính thức ký thỏa thuận khung với Ủy ban Châu Âu vào ngày 8/5 và nhận được mức phân bổ lớn nhất trong số 19 nước tham gia với 43,7 tỷ euro.

Theo giới phân tích, lễ ký kết đã mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Ba Lan và EU. Các doanh nghiệp Ba Lan tham gia sẽ có cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến, mở rộng năng lực sản xuất và tạo thêm việc làm chất lượng cao. Điều này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan trong thời gian tới.