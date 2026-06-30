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Ba Lan đạt thỏa thuận mua 3 tàu ngầm A-26 từ Thụy Điển

Thứ Ba, 06:33, 30/06/2026
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VOV.VN - Ngày 29/6, Ba Lan đã ký thỏa thuận trị giá khoảng 4,8 tỷ USD để mua ba tàu ngầm hiện đại A-26 Blekinge do Thụy Điển sản xuất, đánh dấu một bước tiến lớn trong quá trình hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm của quốc gia Trung Âu này.

Thỏa thuận được ký kết tại thành phố cảng Gdynia của Ba Lan, trong khuôn khổ cuộc tham vấn liên chính phủ Ba Lan-Thụy Điển, với sự tham dự của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Thụy Điển Kristersson và Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz.

ba lan dat thoa thuan mua 3 tau ngam a-26 tu thuy Dien hinh anh 1
Ảnh minh họa: Tvpworld.com

Theo thỏa thuận, Ba Lan mua ba tàu ngầm A-26 trị giá gần 4,8 tỷ USD do Công ty quốc phòng Saab của Thụy Điển chế tạo. Thỏa thuận cũng bao gồm các gói hợp tác về hậu cần, đào tạo thủy thủ đoàn, phát triển cơ sở hạ tầng cảng và hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thủ tướng Donald Tusk khẳng định, thỏa thuận sẽ mở đường cho sự hợp tác sâu rộng hơn giữa Warsaw và Stockholm, góp phần bảo đảm an ninh chung cho khu vực.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh, thỏa thuận này là một trong những dự án quan trọng nhất của chính phủ nhằm hiện đại hóa Hải quân. Các tàu ngầm A-26 có khả năng thực hiện đa dạng nhiệm vụ của cả Hải quân và lực lượng đặc nhiệm, giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, bờ biển cũng như hỗ trợ công tác giám sát và bảo vệ an ninh khu vực Biển Baltic.

Theo lộ trình, chiếc tàu ngầm đầu tiên dự kiến được bàn giao cho Hải quân Ba Lan vào năm 2030. Hai chiếc còn lại sẽ được bàn giao trong những năm tiếp theo và quá trình này hoàn tất vào năm 2038. Để bù đắp khoảng trống năng lực tạm thời trong giai đoạn chuyển tiếp, Ba Lan sẽ nhận bàn giao tàu ngầm HMS Södermanland của Thụy Điển vào năm 2027 nhằm phục vụ huấn luyện thủy thủ đoàn trước khi các tàu A-26 mới chính thức đi vào hoạt động.

Về mặt kỹ thuật, tàu ngầm lớp A26 Blekinge được trang bị hệ thống động cơ diesel-điện kết hợp công nghệ động cơ đẩy độc lập với không khí (AIP) hệ Stirling tiên tiến. Nhờ đó, tàu có khả năng duy trì trạng thái lặn liên tục dưới biển hơn 18 ngày mà không cần phải nổi lên mặt nước. Ưu điểm vượt trội này giúp triệt tiêu tối đa tiếng ồn động cơ của tàu, gia tăng đáng kể khả năng tàng hình và tối ưu hóa hiệu quả cho các nhiệm vụ trinh sát, tuần tra hoặc tác chiến bí mật.

Theo giới phân tích, thỏa thuận lịch sử với Thụy Điển không chỉ khẳng định quyết tâm của Ba Lan trong việc xây dựng một lực lượng hải quân mạnh mẽ, hiện đại, mà còn góp phần vào việc tăng cường an ninh tập thể ở khu vực Baltic.

Như Hoa/VOV-Praha
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