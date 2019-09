Ba Lan và Mỹ chuẩn bị ký tuyên bố hợp tác quốc phòng

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tới Mỹ vào cuối tuần này và dự kiến ông và người đồng cấp Mỹ Donald Trump ký một tuyên bố xác định địa điểm cho thêm 1.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Ba Lan.

Ba Lan muốn Mỹ thiết lập hẳn một căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ để đối phó với mối đe dọa họ cho là có thể có từ phía Nga. Ảnh: PAP

Phát biểu trên Đài phát thanh Ba Lan ngày 20/9, ông Krzysztof Szczerski, Chánh Văn phòng Tổng thống Ba Lan, cho biết tuyên bố dự kiến được ký vào thứ Hai 23/9 sau hội đàm giữa Tổng thống Duda và Trump tại New York trước thềm phiên họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Cuộc hội đàm sẽ có sự tham dự của Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Ba Lan.

Theo ông Szczerski, tuyên bố trên đáng nhẽ được ký kết nhân chuyến công du theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ Trump tới Ba Lan đầu tháng 9 vừa qua nhân kỷ niệm lần thứ 80 ngày nổ ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2. Tuy nhiên, chuyến công du đó đã phải bị hủy vào phút chót do Tổng thống Trump phải ở lại Mỹ để chỉ đạo công tác đối phó với siêu bão Dorian. Mặc dù vậy, Nhà Trắng vẫn đang lên kế hoạch cho chuyến thăm của ông Trump tới Ba Lan vào mùa Thu này.

Cùng ngày, Bộ Trưởng Ngoại giao Ba Lan Jacek Czaputowicz, người hiện đang có mặt tại Mỹ, cho biết cuộc gặp cấp cao giữa hai Tổng thống tại New York do chính Tổng thống Trump đề xuất và nó rất quan trọng. Ngoài hợp tác quân sự, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận hợp tác giữa hai nước trong một số lĩnh vực khác như an ninh năng lượng, việc cung cấp khí đốt của Mỹ cho Ba Lan, và khả năng Mỹ nới lỏng thị thực cho công dân Ba Lan.

Vào tháng 6 vừa qua, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ điều thêm 1.000 binh sĩ tới đồn trú tại Ba Lan và thiết lập bộ chỉ huy hậu cần tại đây theo đề nghị của nước này. Phía Ba Lan sẽ chịu mọi chi phí ăn, ở và các điều kiện cơ sở hạ tầng khác. Tuyên bố dự kiến được ký vào thứ Hai (23/9) tới sẽ xác định cụ thể điều kiện và số lượng chính xác các địa điểm hoặc căn cứ quân sự Ba Lan nơi 1.000 binh sĩ Mỹ sẽ đồn trú.

Trong thời gian qua, Ba Lan ráo riết vận động Mỹ thiết lập một căn cứ quân sự thường trực cũng như tăng thêm quân số binh sĩ đồn trú trên lãnh thổ Ba Lan để đối phó với mối đe dọa mà Warrsaw cho là có thể có từ phía Nga. Mặc dù vậy, phía Mỹ mới chỉ tuyên bố tăng thêm quân đội chứ chưa đề cập tới vấn đề thiết lập hẳn một căn cứ quân sự tại Ba Lan. Hiện có khoảng 4.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Ba Lan theo cơ chế luân phiên của NATO tại các nước nằm bên sườn phía đông của khối./.