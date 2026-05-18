  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Belarus và Nga tổ chức diễn tập hạt nhân chiến thuật

Thứ Hai, 16:41, 18/05/2026
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Belarus ngày 18/5 thông báo tiến hành giai đoạn đầu của cuộc diễn tập chiến thuật hạt nhân, với sự tham gia của lực lượng tên lửa và không quân nước này, cùng sự hỗ trợ từ quân đội Nga.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Belarus, cuộc diễn tập Nga - Belarus nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị tên lửa, không quân và lực lượng đặc công, đồng thời kiểm tra quy trình tiếp nhận, vận chuyển và sử dụng các đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Các nội dung chính bao gồm cơ động bí mật trên lãnh thổ Belarus, triển khai hệ thống tên lửa Iskander, và chuẩn bị kỹ thuật cho máy bay chiến đấu Su-25. Cuộc diễn tập dự kiến kéo dài trong hai tuần, bao gồm cả phần thực hành phóng tên lửa giả định mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật tại các trường bắn ở Belarus và khu vực Kaliningrad của Nga.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của Nga. Ảnh: Sputnik.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Belarus khẳng định, cuộc diễn tập mang tính chất phòng thủ, không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay tổ chức nào. Mục tiêu duy nhất là đảm bảo an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Belarus cũng như Liên bang Nga trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga - Belarus với phương Tây, đặc biệt sau khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện để đáp trả bất kỳ hành động xâm lược nào từ bên ngoài.

Trước đó, Nga đã triển khai một phần vũ khí hạt nhân chiến thuật tới lãnh thổ Belarus, khiến các nước thành viên NATO như Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia bày tỏ quan ngại sâu sắc.

NATO ngày 18/5 ra tuyên bố cho rằng cuộc diễn tập là "hành vi leo thang nguy hiểm" và kêu gọi Nga cũng như Belarus tuân thủ các cam kết quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến và sẽ tiếp tục phối hợp với đồng minh để đảm bảo an ninh cho khu vực Đông Âu.

Tổng thống Zelensky: Nga có thể tấn công NATO từ lãnh thổ Belarus

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/5 cáo buộc Nga đang tìm cách kéo Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cân nhắc khả năng mở các chiến dịch quân sự mới nhằm vào miền Bắc Ukraine hoặc trực tiếp tấn công một quốc gia thành viên NATO từ lãnh thổ Belarus.

Nga đưa tên lửa Oreshnik vào Belarus, chuẩn bị đáp trả mãnh liệt Ukraine?

VOV.VN - Oreshnik là loại tên lửa siêu vượt âm lợi hại của Nga. Mới đây, Nga khẳng định đã triển khai hệ thống này vào lãnh thổ Belarus. Đây có thể là dấu hiệu Nga sẵn sàng đáp trả mạnh sau cáo buộc Ukraine tấn công dinh thự ông Putin, đồng thời gây sức ép lên phương Tây trong tiến trình hòa đàm.

Văn Huy/VOV1
Tag: Belarus Nga diễn tập hạt nhân chiến thuật
Latvia gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Nga và Belarus

VOV.VN - Quốc hội Latvia mới đây đã thông qua lần đọc cuối cùng các sửa đổi đối với Luật Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, theo đó gia hạn lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp và thức ăn chăn nuôi từ Nga và Belarus đến ngày 1/7/2027.

VOV.VN - Quốc hội Latvia mới đây đã thông qua lần đọc cuối cùng các sửa đổi đối với Luật Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, theo đó gia hạn lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp và thức ăn chăn nuôi từ Nga và Belarus đến ngày 1/7/2027.

Ông Zelensky: NATO nên coi tên lửa Oreshnik của Nga ở Belarus là mục tiêu hợp pháp

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo về hệ thống tên lửa Oreshnik của Nga tại Belarus, cho rằng NATO nên coi đây là mục tiêu hợp pháp.

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo về hệ thống tên lửa Oreshnik của Nga tại Belarus, cho rằng NATO nên coi đây là mục tiêu hợp pháp.

Tổng thống Belarus: Nga sắp công bố "đề xuất rất tốt" để chấm dứt xung đột Ukraine

VOV.VN - Sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin, nhà lãnh đạo Belarus Lukashenko tiết lộ rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ công bố một “đề xuất rất tốt” nhằm chấm dứt xung đột Ukraine và đề xuất này đã được Mỹ ủng hộ rộng rãi.

VOV.VN - Sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin, nhà lãnh đạo Belarus Lukashenko tiết lộ rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ công bố một “đề xuất rất tốt” nhằm chấm dứt xung đột Ukraine và đề xuất này đã được Mỹ ủng hộ rộng rãi.

Nga sẽ triển khai tên lửa siêu vượt âm Oreshnik sang Belarus

VOV.VN - Tổng thống Belarus Lukashenko vừa tuyên bố, ngay khi hệ thống tên lửa đạn đạo tầm xa siêu vượt âm Oreshnik được sản xuất xong tại Nga, hệ thống này sẽ được triển khai tại Belarus để “đảm bảo an ninh” cho nước này.

VOV.VN - Tổng thống Belarus Lukashenko vừa tuyên bố, ngay khi hệ thống tên lửa đạn đạo tầm xa siêu vượt âm Oreshnik được sản xuất xong tại Nga, hệ thống này sẽ được triển khai tại Belarus để “đảm bảo an ninh” cho nước này.

Tổng thống Belarus cảnh báo đáp trả kẻ thù ngay lập tức bằng vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Hôm 25/4 Tổng thống Belarus Lukashenko cảnh báo “kẻ thù” của nước này như sau: “Nếu họ đặt chân lên đất Belarus, họ sẽ ngay lập tức nhận lấy sự phản ứng tức thời bằng các loại vũ khí”, bao gồm cả vũ khí hạt nhân.

VOV.VN - Hôm 25/4 Tổng thống Belarus Lukashenko cảnh báo “kẻ thù” của nước này như sau: “Nếu họ đặt chân lên đất Belarus, họ sẽ ngay lập tức nhận lấy sự phản ứng tức thời bằng các loại vũ khí”, bao gồm cả vũ khí hạt nhân.

