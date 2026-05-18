Belarus và Nga tổ chức diễn tập hạt nhân chiến thuật

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Belarus, cuộc diễn tập Nga - Belarus nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị tên lửa, không quân và lực lượng đặc công, đồng thời kiểm tra quy trình tiếp nhận, vận chuyển và sử dụng các đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Các nội dung chính bao gồm cơ động bí mật trên lãnh thổ Belarus, triển khai hệ thống tên lửa Iskander, và chuẩn bị kỹ thuật cho máy bay chiến đấu Su-25. Cuộc diễn tập dự kiến kéo dài trong hai tuần, bao gồm cả phần thực hành phóng tên lửa giả định mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật tại các trường bắn ở Belarus và khu vực Kaliningrad của Nga.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Belarus khẳng định, cuộc diễn tập mang tính chất phòng thủ, không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay tổ chức nào. Mục tiêu duy nhất là đảm bảo an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Belarus cũng như Liên bang Nga trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga - Belarus với phương Tây, đặc biệt sau khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện để đáp trả bất kỳ hành động xâm lược nào từ bên ngoài.

Trước đó, Nga đã triển khai một phần vũ khí hạt nhân chiến thuật tới lãnh thổ Belarus, khiến các nước thành viên NATO như Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia bày tỏ quan ngại sâu sắc.

NATO ngày 18/5 ra tuyên bố cho rằng cuộc diễn tập là "hành vi leo thang nguy hiểm" và kêu gọi Nga cũng như Belarus tuân thủ các cam kết quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến và sẽ tiếp tục phối hợp với đồng minh để đảm bảo an ninh cho khu vực Đông Âu.

