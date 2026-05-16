Tổng thống Zelensky: Nga có thể tấn công NATO từ lãnh thổ Belarus

Thứ Bảy, 06:36, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/5 cáo buộc Nga đang tìm cách kéo Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cân nhắc khả năng mở các chiến dịch quân sự mới nhằm vào miền Bắc Ukraine hoặc trực tiếp tấn công một quốc gia thành viên NATO từ lãnh thổ Belarus.

Phát biểu sau cuộc họp với giới chức quân đội và tình báo, ông Zelensky cho biết Ukraine tiếp tục ghi nhận những nỗ lực từ phía Nga nhằm gia tăng vai trò của Belarus trong cuộc chiến đã kéo dài hơn 4 năm qua.

“Chúng tôi nắm được các cuộc tiếp xúc bổ sung giữa Nga và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhằm thuyết phục ông ấy tham gia vào các hoạt động gây hấn mới của Nga”, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết.

tong thong zelensky nga co the tan cong nato tu lanh tho belarus hinh anh 1
Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng Nga có thể tấn công NATO từ lãnh thổ Belarus. Ảnh: Reuters

Theo ông Zelensky, Nga đang xem xét các kế hoạch tác chiến theo cả hướng nam và bắc từ lãnh thổ Belarus, có thể nhằm vào khu vực Chernihiv-Kiev của Ukraine hoặc trực tiếp nhắm tới một quốc gia NATO. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine không công bố thêm chi tiết về các thông tin tình báo này.

Belarus có chung đường biên giới với Ukraine ở phía Nam, đồng thời giáp các nước thành viên NATO gồm Ba Lan, Litva và Latvia ở phía bắc và phía tây.

Hiện phía Nga và Belarus chưa đưa ra phản hồi trước các tuyên bố của ông Zelensky. Nga từ trước tới nay vẫn giữ bí mật các kế hoạch quân sự liên quan đến chiến dịch tại Ukraine.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, từng cho phép quân đội Nga sử dụng lãnh thổ Belarus làm bàn đạp cho chiến dịch quân sự mở màn tại Ukraine hồi tháng 2/2022. Tuy nhiên, Belarus chưa trực tiếp đưa quân tham chiến.

Belarus sau đó cũng đồng ý triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật và tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga trên lãnh thổ nước này.

Tháng trước, ông Zelensky từng cảnh báo Ukraine có thông tin tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị các bước đi mới nhằm lôi kéo Belarus can dự sâu hơn vào cuộc xung đột.

“Ukraine chắc chắn sẽ bảo vệ đất nước và người dân nếu ông Alexander Lukashenko đưa ra quyết định sai lầm và lựa chọn ủng hộ ý đồ này của Nga”, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Theo ông Zelensky, Kiev đã chỉ thị lực lượng phòng vệ xây dựng các phương án ứng phó, đồng thời tăng cường hệ thống phòng thủ tại các khu vực phía bắc gồm Chernihiv và Kiev.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
Tag: Nga Ukraine NATO xung đột Nga Ukraine
VOV.VN - Tổng thống Slovakia Pellegrini mới đây cho biết, nước này sẽ tiếp tục tăng cường cung cấp đạn dược cho Ukraine trên cơ sở hợp tác thương mại.

VOV.VN - Tổng thống Slovakia Pellegrini mới đây cho biết, nước này sẽ tiếp tục tăng cường cung cấp đạn dược cho Ukraine trên cơ sở hợp tác thương mại.

VOV.VN - Công ty quốc phòng Ukraine Fire Point vừa công bố hệ thống phòng không Freya, dự án đánh chặn tên lửa đạn đạo quy mô châu Âu nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công đường không tầm xa.

VOV.VN - Công ty quốc phòng Ukraine Fire Point vừa công bố hệ thống phòng không Freya, dự án đánh chặn tên lửa đạn đạo quy mô châu Âu nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công đường không tầm xa.

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14/5 cho biết ông đã chỉ thị quân đội và các cơ quan đặc nhiệm chuẩn bị “những phương án đáp trả có thể” sau đợt tập kích quy mô lớn của Nga nhằm vào thủ đô Kiev.

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14/5 cho biết ông đã chỉ thị quân đội và các cơ quan đặc nhiệm chuẩn bị “những phương án đáp trả có thể” sau đợt tập kích quy mô lớn của Nga nhằm vào thủ đô Kiev.

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang rơi vào thế bế tắc nguy hiểm khi cả hai đều đối mặt với những giới hạn ngày càng rõ rệt. Moscow chưa thể tạo ra bước đột phá mang tính quyết định dù duy trì áp lực tấn công liên tục, còn Kiev cũng chịu sức ép lớn về nhân lực và khả năng duy trì phòng thủ.

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang rơi vào thế bế tắc nguy hiểm khi cả hai đều đối mặt với những giới hạn ngày càng rõ rệt. Moscow chưa thể tạo ra bước đột phá mang tính quyết định dù duy trì áp lực tấn công liên tục, còn Kiev cũng chịu sức ép lớn về nhân lực và khả năng duy trì phòng thủ.

VOV.VN - Nỗ lực thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine đang đứng trước thách thức mới khi các cuộc điều tra tham nhũng tiếp tục diễn ra tại Kiev, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn mà khối đặt ra đối với một quốc gia thành viên.

VOV.VN - Nỗ lực thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine đang đứng trước thách thức mới khi các cuộc điều tra tham nhũng tiếp tục diễn ra tại Kiev, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn mà khối đặt ra đối với một quốc gia thành viên.

