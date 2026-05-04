Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Cách đây hơn tám thập kỷ, trong bối cảnh phong trào cách mạng dâng cao, thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển LLVT chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, trên địa bàn Quảng Nam – Đà Nẵng đã hình thành những tổ chức vũ trang đầu tiên, tiêu biểu là sự ra đời của Đội Du kích Vũ Hùng vào ngày 04/5/1945.

Từ những “đốm lửa” đầu tiên ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đùm bọc, che chở của Nhân dân, LLVT Quảng – Đà đã không ngừng lớn mạnh, kế thừa và phát triển, hội tụ thành LLVT thành phố Đà Nẵng ngày nay, mang trong mình truyền thống “Trung thành, dũng cảm, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng”.

Sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng, LLVT Quảng - Đà đã cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương nhanh chóng vượt qua muôn vàn khó khăn, bắt tay vào khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất, xây dựng quê hương.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao bức trướng của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố tặng Bộ CHQS thành phố.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc và cống hiến to lớn trong sự nghiệp kháng chiến chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT Quảng Nam – Đà Nẵng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, thành phố Đà Nẵng.

Đặc biệt, sau khi sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, LLVT thành phố Đà Nẵng đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội Nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh, 81 năm qua là một chặng đ­ường vinh quang, đầy gian khổ hy sinh, bất luận trong hoàn cảnh nào, dù mư­a bom bão đạn, khói lửa chiến tranh hay trong hoà bình, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quảng - Đà luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, lập đ­ược nhiều chiến công oanh liệt và thành tích hào hùng, góp phần tô thắm truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, của LLVT Quân khu 5 và quê h­ương Quảng Nam – Đà Nẵng anh hùng.

Đối với nhiệm vụ trong giai đoạn tới, Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn nữa chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong tình hình mới. Ba chức năng này không thể tách rời nhau mà bổ sung, làm giàu cho sức mạnh của nhau.

Là đội quân chiến đấu, phải luôn sắc bén, tinh nhuệ, chủ động, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Là đội quân công tác, phải thật sự gần dân, hiểu dân, trọng dân, học dân, giúp dân, bảo vệ dân, làm tốt công tác dân vận, củng cố vững chắc niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Là đội quân lao động sản xuất, phải tổ chức thật tốt các mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị, hỗ trợ ngư dân bám biển, đồng bào biên giới bám đất bám làng.