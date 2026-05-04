Đà Nẵng khánh thành Khu di tích Đội du kích Vũ Hùng

Cách đây 81 năm, Đội du kích Vũ Hùng được thành lập, đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng). Trong suốt chặng đường lịch sử ấy, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã luôn kiên trung, bất khuất, đoàn kết một lòng, lập nên nhiều chiến công oanh liệt, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Những chiến công ấy đã hun đúc nên truyền thống “Trung dũng, kiên cường”, minh chứng bằng những chiến thắng Bồ Bồ, Nông Sơn, Thượng Đức, Gò Hà, Nước Mặn…

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dâng hương tại Khu di tích Đội du kích Vũ Hùng

Lễ cắt băng khánh thành Khu di tích Đội du kích Vũ Hùng

Khu di tích Đội du kích Vũ Hùng gồm: Tượng đài, bia di tích, nhà đón tiếp kết hợp khu trưng bày, chòi nghỉ, sân vườn, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ. Khu di tích nơi thành lập Đội du kích Vũ Hùng được xây dựng là “địa chỉ đỏ” có ý nghĩa đặc biệt trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng. Qua đó góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm; xây dựng ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (thứ 5 từ trái qua) tặng quà các gia đình có công với cách mạng

Lãnh đạo thành phố và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Đội Du kích Vũ Hùng.

Dịp này, UBND thành phố Đà Nẵng tặng quà các gia đình có công cách mạng, trồng cây lưu niệm tại Khu di tích.