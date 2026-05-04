Đà Nẵng khánh thành Khu di tích Đội du kích Vũ Hùng

Thứ Hai, 12:50, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (4/5), tại thôn Sâm Linh Tây, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tổ chức Lễ khánh thành Khu di tích Đội du kích Vũ Hùng - tiền thân của Lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng.

Cách đây 81 năm, Đội du kích Vũ Hùng được thành lập, đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng). Trong suốt chặng đường lịch sử ấy, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã luôn kiên trung, bất khuất, đoàn kết một lòng, lập nên nhiều chiến công oanh liệt, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Những chiến công ấy đã hun đúc nên truyền thống “Trung dũng, kiên cường”, minh chứng bằng những chiến thắng Bồ Bồ, Nông Sơn, Thượng Đức, Gò Hà, Nước Mặn…

Da nang khanh thanh khu di tich Doi du kich vu hung hinh anh 1
Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dâng hương tại Khu di tích Đội du kích Vũ Hùng
Da nang khanh thanh khu di tich Doi du kich vu hung hinh anh 2
Lễ cắt băng khánh thành Khu di tích Đội du kích Vũ Hùng

Khu di tích Đội du kích Vũ Hùng gồm: Tượng đài, bia di tích, nhà đón tiếp kết hợp khu trưng bày, chòi nghỉ, sân vườn, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ. Khu di tích nơi thành lập Đội du kích Vũ Hùng được xây dựng là “địa chỉ đỏ” có ý nghĩa đặc biệt trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng. Qua đó góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm; xây dựng ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Da nang khanh thanh khu di tich Doi du kich vu hung hinh anh 3
Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (thứ 5 từ trái qua) tặng quà các gia đình có công với cách mạng
Da nang khanh thanh khu di tich Doi du kich vu hung hinh anh 4
Lãnh đạo thành phố và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Đội Du kích Vũ Hùng.

Dịp này, UBND thành phố Đà Nẵng tặng quà các gia đình có công cách mạng, trồng cây lưu niệm tại Khu di tích.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Đà Nẵng gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
VOV.VN - Chiều nay (19/12), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Bộ CHQS TP. Đà Nẵng hỗ trợ 1,5 tỷ đồng giúp Bộ CHQS tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào)

VOV.VN - Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng vừa đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay của Lào tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 5: Tiếp nối hào khí Ba Tơ

VOV.VN - Trong muôn vàn gian khó, với tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", Lực lượng vũ trang Quân khu 5 luôn hiên ngang bám đất, bám dân, sát cánh cùng toàn quân, toàn dân kháng chiến chống giặc. 

