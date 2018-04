Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tiếp kiến Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Sáng 10/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tiếp Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đang có chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera Itsunori.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chào Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cảm ơn Ngài Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới Thủ tướng Shinzo Abe.

Chào mừng Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch có chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Nhật Bản, nhất là vào năm hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết Nhật Bản hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước. Thủ tướng Nhật Bản hoan nghênh việc Bộ Quốc phòng hai nước ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng hướng đến thập niên tiếp theo. Nhấn mạnh rằng mối quan hệ hiện nay giữa Nhật Bản và Việt Nam là tốt đẹp nhất từ trước tới nay, Thủ tướng Shinzo Abe hy vọng rằng trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh quốc phòng, ngoại giao, kinh tế, giao lưu nhân dân...

Thủ tướng Shinzo Abe nhắc lại chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đến Việt Nam năm ngoái, cám ơn sự đón tiếp trọng thị và chân tình của phía Việt Nam đồng thời cho biết Nhà vua Nhật Bản rất xúc động trước tình cảm và sự chào đón của người dân Việt Nam.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Việt Nam và Nhật Bản là hai quốc gia ở châu Á, có mối quan hệ giao lưu hữu nghị từ lâu đời và có nhiều điểm tương đồng về văn hoá, cũng như phong tục, tập quán. Nhật Bản luôn là đối tác hàng đầu của Việt Nam trong phát triển kinh tế; là một trong những nước cung cấp ODA nhiều cho Việt Nam, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. “Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ toàn diện, thực chất với Nhật Bản. Năm 2017 là năm đáng ghi nhớ trong quan hệ hai nước khi Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đến Việt Nam và chuyến thăm chính thức lẫn nhau của Thủ tướng hai nước”, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại cuộc gặp.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò và các sáng kiến của Nhật Bản; ủng hộ Nhật Bản tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực Đông Nam Á và với toàn khối ASEAN và mong muốn Nhật Bản có đóng góp tích cực hơn nữa vào việc giữ vững hòa bình, ổn định ở khu vực.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thông báo với Thủ tướng Shinzo Abe kết quả cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Onodera Itsunori; đánh giá việc hai bên ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương đi vào chiều sâu và thiết thực hơn. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch mong muốn Thủ tướng Shinzo Abe tiếp tục quan tâm, ủng hộ để Bộ Quốc phòng hai nước hợp tác thực chất, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Trước đó, lễ đón chính thức Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch do Bộ trưởng Onodera Itsunori chủ trì đã diễn ra trọng thể tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Sau lễ đón, hai Bộ trưởng đã tiến hành hội đàm.

Hai Bộ trưởng duyệt binh tại Bộ phòng vệ Nhật Bản

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết, chuyến thăm Nhật Bản lần này của đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam là một trong những hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. “Tôi tin tưởng rằng, kết quả chuyến thăm lần này sẽ đóng góp tích cực vào tăng cường mối quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân và quân đội hai nước chúng ta, góp phần đưa hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu với hiệu quả thực chất, vì hòa bình, ổn định của hai quốc gia cũng như của khu vực và trên thế giới”, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam phát biểu mở đầu hội đàm.

Bộ trưởng Quốc phòng Onodera Itsunori hoan nghênh chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, cho biết Nhật Bản mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác, giao lưu quốc phòng giữa hai nước. Hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua, mong muốn hợp tác quốc phòng tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong mối quan hệ song phương.

Tại cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng đã trao đổi tình hình an ninh khu vực cùng quan tâm.

Hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam- Nhật Bản

Hai Bộ trưởng nhắc lại nội dung đã được Thủ tướng hai nước thống nhất trong chuyến thăm Việt Nam năm 2017 của Thủ tướng Shinzo Abe về tầm quan trọng của việc xây dựng một trật tự ổn định, tự do và rộng mở trên cơ sở luật pháp tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Bộ trưởng Onodera Itsunori nhấn mạnh Nhật Bản mong muốn tăng cường phối hợp với Việt Nam trong các nỗ lực dựa trên “chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho rằng việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực, tự do hàng hải, hàng không trên cơ sở luật pháp tại khu vực trên là vô cùng quan trọng.

Về vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên biển, trong đó có Biển Đông, hai bên nhấn mạnh các bên liên quan cần kiềm chế, tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982; cần thực hiện nghiêm chỉnh Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và hướng tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, nhằm giữ gìn hòa bình, ổn định và tìm kiếm giải pháp cơ bản lâu dài mà các bên đều có thể chấp nhận được.

Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí ủng hộ vấn đề phi hạt nhân hoá bằng các biện pháp hoà bình; ủng hộ những hành động mang tính xây dựng, thiết thực và nghiêm túc tuân thủ và thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của HĐBA LHQ, đóng góp cho việc duy trì hoà bình, an ninh và ổn định của khu vực và trên thế giới.

Hai bộ trưởng đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản đã phát triển trong nhiều lĩnh vực, nhất là hợp tác giữa các quân binh chủng. “Chúng tôi hài lòng với những kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua. Trong đó, các cuộc tiếp xúc cấp cao, cấp làm việc tương đối toàn diện; các lĩnh vực hợp tác ngày càng được mở rộng và đi vào thực chất, phù hợp với nhu cầu và khả năng đáp ứng của mỗi bên. Kết quả của hợp tác quốc phòng đã có những đóng góp hiệu quả vào mối quan hệ chung của hai nước. Tuy nhiên, là quan hệ đối tác chiến lược, tiềm năng và nhu cầu của hai nước còn nhiều, tôi đề nghị, thời gian tới chúng ta mở rộng hợp tác hơn nữa và đưa các nội dung hợp tác vào chiều sâu”, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nói.

Về quan hệ quốc phòng thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác theo các nội dung tại các văn bản đã ký kết. Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường giao lưu giữa các quân binh chủng, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn hàng không, gìn giữ hòa bình LHQ, ứng phó thảm họa thiên tai, an ninh mạng, tổ chức Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Nhật Việt lần thứ 6 tại Nhật Bản.

Nhật Bản là một nước có nền khoa học tiên tiến, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và công nghệ cao. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho rằng hai bên cần đẩy mạnh triển khai các nội dung hợp tác trong các lĩnh vực này, đặc biệt là hợp tác về quân y (bao gồm đào tạo, nghiên cứu khoa học, y học quân sự và quân y tham gia cứu trợ thảm họa, hỗ trợ nhân đạo...) và an ninh biển (nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển).

Việt Nam sẵn sàng đón các loại tàu của lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản ghé thăm và ghé đậu kỹ thuật. “Tôi tin tưởng hai bên sẽ cùng nhau nỗ lực làm việc tốt hơn nữa để hợp tác quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản phát triển nhanh hơn cả về chiều rộng lẫn chiều sâu và có hiệu quả thiết thực”, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cho hay.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao vai trò của Nhật Bản trong việc tham gia các cơ chế đa phương và đề xuất các sáng kiến nhằm giữ vững hòa bình, ổn định ở khu vực (trong đó có sáng kiến Tầm nhìn Viêng Chăn). Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết, năm 2020, Việt Nam sẽ là chủ tịch luân phiên của ASEAN và cũng là năm kỷ niệm 10 năm thiết lập cơ chế ADMM+. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam mong muốn Nhật Bản ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm tốt cương vị chủ tịch ASEAN cũng như chủ trì tổ chức các hội nghị quân sự-quốc phòng và các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 10 năm ADMM+.

Hai bộ trưởng trao đổi Thỏa thuận hợp tác quốc phòng

Tại hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản hướng đến thập niên tiếp theo nhằm định hướng và thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã tiếp kiến Cố vấn đặc biệt của Nội các Nhật Bản Koya Nishikawa, tiếp Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Nhật-Việt thành phố Sakai Kato Hitoshi, Giám đốc Quỹ Sasakawa Yohei Sasakawa, nguyên Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshito Sengoku và thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Nhân dịp này, Bệnh viện Quân y 108 và Bệnh viện Quân y 103 đã ký kết thoả thuận hợp tác với trường đại học Juntendo của Nhật Bản./.