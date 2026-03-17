中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Thứ Ba, 19:54, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận kết quả phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh Quảng Ninh, đồng thời yêu cầu tiếp tục tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ biên giới, giữ vững ổn định trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

Chiều 17/3, tại tỉnh Quảng Ninh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường đã báo cáo kết quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác biên phòng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2026 của tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh đã góp phần làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo

Tỉnh thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng lực vũ trang vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; bảo đảm kịp thời các nguồn lực tài chính cho công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác biên phòng… Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, mở rộng theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, có nhiều dấu ấn nổi bật…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, Tỉnh ủy Quảng Ninh xác định chủ đề năm nay là "Đột phá trong tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương"; triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh ở cấp độ địa phương, không để bị động, bất ngờ…; triển khai đồng bộ, sáng tạo hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường báo cáo kết quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác biên phòng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2026 của tỉnh Quảng Ninh

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2025.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Ninh thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, trong đó bao gồm Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Các đại biểu trong Đoàn công tác Bộ Quốc phòng tham dự buổi làm việc

Bên cạnh đó, chỉ đạo các lực lượng cần tiếp tục phối hợp hiệp đồng chặt chẽ bảo vệ hiệu quả biên giới, bảo vệ an ninh nội địa trong bối cảnh nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới đặt ra những yêu cầu đòi hỏi cao hơn. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, giữ vững biên giới, biển đảo… 

Đối thoại chiến lược “3+3”: Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt - Trung

VOV.VN - Các Bộ trưởng Việt Nam - Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý thỏa đáng, kiểm soát và giải quyết tốt hơn vấn đề trên biển, phù hợp với quan hệ hữu nghị giữa hai nước và luật pháp quốc tế, kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của mỗi nước và khu vực.

Quỳnh Trang/VOV.VN
Tag: Đại tướng Phan Văn Giang Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc xem lính đặc công Việt Nam biểu diễn võ thuật
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc xem lính đặc công Việt Nam biểu diễn võ thuật

VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân cùng tham quan khu huấn luyện, trang bị và theo dõi một số nội dung huấn luyện, biểu diễn võ thuật, kỹ thuật chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công).

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc xem lính đặc công Việt Nam biểu diễn võ thuật

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc xem lính đặc công Việt Nam biểu diễn võ thuật

VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân cùng tham quan khu huấn luyện, trang bị và theo dõi một số nội dung huấn luyện, biểu diễn võ thuật, kỹ thuật chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công).

Hải quân Việt Nam - Trung Quốc lần đầu bắn đạn thật huấn luyện chống cướp biển
Hải quân Việt Nam - Trung Quốc lần đầu bắn đạn thật huấn luyện chống cướp biển

VOV.VN - Trong khuôn khổ tham gia Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, Tuần tra liên hợp lần thứ 40 và Huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, Hải quân Việt Nam và Trung Quốc lần đầu tổ chức bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ trong khoa mục chống cướp biển.

Hải quân Việt Nam - Trung Quốc lần đầu bắn đạn thật huấn luyện chống cướp biển

Hải quân Việt Nam - Trung Quốc lần đầu bắn đạn thật huấn luyện chống cướp biển

VOV.VN - Trong khuôn khổ tham gia Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, Tuần tra liên hợp lần thứ 40 và Huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, Hải quân Việt Nam và Trung Quốc lần đầu tổ chức bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ trong khoa mục chống cướp biển.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc
Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 10/3, Bộ Quốc phòng gặp mặt báo chí giới thiệu giao lưu hữu nghị quốc phòng Biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10. Theo kế hoạch chương trình giao lưu diễn ra từ ngày 18-19/3 tại khu vực biên giới chung của hai nước tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 10/3, Bộ Quốc phòng gặp mặt báo chí giới thiệu giao lưu hữu nghị quốc phòng Biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10. Theo kế hoạch chương trình giao lưu diễn ra từ ngày 18-19/3 tại khu vực biên giới chung của hai nước tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích