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Cảnh sát biển Việt Nam đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Thứ Sáu, 17:37, 28/08/2026
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VOV.VN - Ngày 28/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và gặp mặt kỷ niệm 28 năm Ngày truyền thống (28/8/1998 – 28/8/2026).

Các đại biểu đã cùng trao đổi thảo luận về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam với nhiều thành tích đáng ghi nhận. Sau 28 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam không ngừng phát triển, trưởng thành mọi mặt, tổ chức, biên chế được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, tạo sự đồng bộ, vững chắc để xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, Cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 663 vụ với  hơn 1.300 đối tượng, thu giữ 1,45 triệu lít dầu DO, hơn 1,5 tấn kg ma tuý; tổng giá trị tang vật và tiền xử phạt trên 50 tỷ đồng.

canh sat bien viet nam don nhan huan chuong chien cong hang nhat hinh anh 1
Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gắn Huân chương Chiến công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Cảnh sát biển Việt Nam

Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 21.000 lượt tàu cá với gần 190 nghìn lượt ngư dân, xử phạt 149 vụ vi phạm hành chính; nhiều vụ việc có dấu hiệu hình sự được chuyển cho cơ quan công an điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Với những thành tích đó, nhân dịp  kỷ niệm 28 năm Ngày truyền thống (28/8/1998 – 28/8/2026), Cảnh sát biển Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương Chiến công Hạng Nhất.

"Cán bộ chiến sỹ Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách phát luật của nhà nước. Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đoàn kết hiệp đồng cùng với các cơ quan đơn vị trong toàn quân, kiên quyết kiên trì bảo vệ chủ quyền biển đảo, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, chống khai thác hải sản bất hợp pháp… Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển kinh tế đất nước", Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết.

Cũng trong dịp này, Trung tướng Lê Minh Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cũng vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì với nhiều thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ.

Tuấn Nam/VOV1
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