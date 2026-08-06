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Ra mắt Trung đội phương tiện không người lái tại Cảnh sát biển Vùng 3

Thứ Năm, 14:26, 06/08/2026
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VOV.VN - Việc thành lập Trung đội Phương tiện không người lái đánh dấu bước tiến trong hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát biển Vùng 3. Đơn vị được kỳ vọng nâng cao hiệu quả nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, tìm kiếm cứu nạn và xử lý các tình huống trên biển.

Ngày 6/8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc thành lập Trung đội Phương tiện không người lái trực thuộc Phòng Tham mưu.

Tại hội nghị, đại diện Phòng Tham mưu đã công bố Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc thành lập Trung đội Phương tiện không người lái; đồng thời công bố, trao các quyết định về nhân sự đối với đơn vị mới thành lập.

ra mat trung doi phuong tien khong nguoi lai tai canh sat bien vung 3 hinh anh 1
Đại tá Cao Long Vũ, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố 

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Cao Vũ Long, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhấn mạnh, việc thành lập Trung đội Phương tiện không người lái là bước phát triển quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng Cảnh sát biển theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; góp phần nâng cao năng lực trinh sát, giám sát, nắm tình hình, thu thập và truyền dẫn dữ liệu phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo, thực thi pháp luật trên biển.

Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng yêu cầu Trung đội nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; xây dựng kế hoạch huấn luyện, làm chủ trang bị, khí tài; chủ động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng phương tiện không người lái.

Đồng thời, tăng cường hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, tìm kiếm cứu nạn và xử lý các tình huống trên biển; các cơ quan chức năng bảo đảm đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật để Trung đội sớm ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả hoạt động.

ra mat trung doi phuong tien khong nguoi lai tai canh sat bien vung 3 hinh anh 2
Thủ trưởng Cảnh sát biển 3 tặng hoa chúc mừng Trung đội phương tiện không người lái

Việc thành lập Trung đội Phương tiện không người lái thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và Cảnh sát biển Việt Nam trong đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển trong tình hình mới.

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Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Trung đội phương tiện không người lái

VOV.VN - Ngày 4/8, tại đặc khu Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 công bố quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc thành lập Trung đội phương tiện không người lái trực thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh, đồng thời công bố và trao các quyết định về công tác nhân sự.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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