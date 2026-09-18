Dự lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương Quân công có Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Văn Bắc – Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Quân khu 2, lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 2 qua các thời kỳ, đại diện các tỉnh và cơ quan trong khu vực Tây Bắc.

Các tiết mục nghệ thuật của Đoàn Văn công Quân khu 2 tại lễ kỷ niệm

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, từ trong bom đạn đến thời kỳ đổi mới, với truyền thống “Trung thành – Nguyên tắc – Mẫu mực – Sáng tạo”, Cục Chính trị Quân khu 2 đã tập trung tham mưu đúng, trúng, kịp thời giúp Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng, củng cố niềm tin, xây dựng đoàn kết quân dân, từ đó tạo nền tảng vững chắc, chất keo kết dính để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng Quân khu, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Những cống hiến bền bỉ của Cục Chính trị Quân khu 2 đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 5 Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất...

Cục Chính trị Quân khu 2 đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

Trước những yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, Cục Chính trị Quân khu 2 xác định tập trung đổi mới nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng Quân khu; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhất là việc tổ chức, bố trí lực lượng, trọng tâm là thành lập, bổ sung và kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó xây dựng Cục Chính trị “tinh, gọn, mạnh”, gắn kết chặt chẽ việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với thực hiện hiệu quả “2 kiên định”, “2 đẩy mạnh”, “2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”, “6 rõ”, “7 dám”; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên địa bàn phên giậu của Tổ quốc.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Cục Chính trị Quân khu 2 trong suốt chặng đường lịch sử 80 năm qua.

Trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Cục Chính trị Quân khu 2, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Cục Chính trị Quân khu 2 trong suốt chặng đường lịch sử 80 năm qua.

Khẳng định, Huân chương Quân công hạng Ba được trao tặng hôm nay tiếp tục là sự ghi nhận, là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay phải biến niềm tự hào đó thành trách nhiệm và những kết quả thiết thực trên chặng đường mới, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng đề nghị, Cục Chính trị Quân khu 2 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết, chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững". Chủ động tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày

"Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; góp phần củng cố cơ sở chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tập trung xây dựng Đảng bộ Cục trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Cơ quan Cục vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tiêu biểu về phẩm chất, phương pháp, tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng nhấn mạnh.