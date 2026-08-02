Quân khu 2 thi đua quyết thắng, khơi dậy truyền thống, bứt phá bằng hành động

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19-10-1946/19-10-2026) sắp tới vừa là dịp ôn lại chặng đường vẻ vang của một lực lượng anh hùng, vừa là thời điểm khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Ngày truyền thống chính là cách thiết thực nhất để tiếp nối truyền thống, xây dựng LLVT Quân khu ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ hai của Sư đoàn 316 (Quân khu 2) năm 2026. Ảnh: Hồng Sáng

Truyền thống vẻ vang là động lực của hôm nay

80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành đã hun đúc nên bản lĩnh, phẩm chất, truyền thống vẻ vang của LLVT Quân khu 2. Mỗi chiến công, mỗi dấu mốc lịch sử đều được viết nên bằng mồ hôi, xương máu, sự cống hiến của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Đó là nền tảng tinh thần quý báu, điểm tựa để LLVT Quân khu tiếp tục phát huy nội lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 cùng cấp ủy, chỉ huy các cấp, Phong trào Thi đua Quyết thắng được triển khai đồng bộ, toàn diện, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Thi đua không còn là những đợt phát động mang tính thời điểm mà đã trở thành động lực xuyên suốt, tạo khí thế sôi nổi trong huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và công tác dân vận.

Phần dự thi của Đại tá Lâm Dũng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 316 (Quân khu 2) tại Hội thi báo cáo viên toàn quân năm 2026. Ảnh: Vũ Duy

Hiệu quả của phong trào được khẳng định bằng những kết quả cụ thể. Nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại các hội thi, hội thao toàn quân và toàn quốc năm 2026: Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân giành 1 giải Nhất, 2 giải Ba; Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc đoạt 1 giải Nhì; Hội thi Trợ lý và Thủ kho quân khí giỏi toàn quân đoạt giải Đặc biệt xuất sắc; Hội thao Thể dục thể thao Đặc công toàn quân xếp thứ Nhất. Những thành tích đó phản ánh chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức thực hiện nhiệm vụ và tinh thần vượt khó, quyết tâm vươn lên của cán bộ, chiến sĩ toàn Quân khu.

Điểm đáng ghi nhận hơn cả là phong trào thi đua đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến trong từng cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, nhiều mô hình, cách làm hiệu quả tiếp tục được nhân rộng, tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Đại tá Đào Ngọc Phương (giữa) cùng đội tuyển của Quân khu 2 tham gia Hội thi báo cáo viên toàn quân năm 2026. Ảnh: Vũ Duy

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao bằng khen tặng các đồng chí đoạt giải Nhất Hội thi báo cáo viên toàn quân năm 2026. Ảnh: Mai Phương

Biến phong trào thi đua thành hành động cụ thể

Thi đua chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Từ nhận thức đó, các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 2 đã gắn Phong trào Thi đua Quyết thắng với các cuộc vận động lớn, các nhiệm vụ trọng tâm và những yêu cầu mới của thực tiễn.

Nổi bật là việc tích cực hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Với tinh thần trách nhiệm cao, đến ngày 1-8-2026, sau 140 ngày triển khai, các lực lượng của Quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 151 hài cốt liệt sĩ; tổ chức lấy mẫu tại 172 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Quân khu, khai quật lấy mẫu được 6.376 trong tổng số 11.261 phần mộ, đạt hơn 56,6%. Bên cạnh đó, Quân khu 2 tích cực triển khai nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn 4 tỉnh: Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, diện tích đã thi công đạt trên 50%; phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai thực hiện cất bốc hài cốt liệt sĩ tại xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ảnh: HỒNG SÁNG

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức đợt “chỉnh huấn” sâu rộng theo Chỉ thị số 76/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Chỉ thị số 676-CT/QUTW của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng mà còn là dịp củng cố bản lĩnh chính trị, giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và quyết tâm phấn đấu trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Xây dựng chính quy, tạo đột phá bằng đổi mới sáng tạo

Bồi đắp truyền thống không chỉ dừng lại ở giáo dục chính trị, tư tưởng mà phải được cụ thể hóa bằng những chuyển biến thực chất trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT. Xuất phát từ yêu cầu đó, các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 2 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, quản lý với phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ các cấp và tinh thần tự giác của mỗi quân nhân. Công tác quản lý bộ đội từng bước được đổi mới theo hướng chủ động nắm chắc tình hình, dự báo đúng, phòng ngừa từ sớm, từ xa; lấy xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh làm nền tảng để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật. Nhờ đó, nền nếp chính quy ngày càng được củng cố, kỷ luật được giữ vững, góp phần tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mỗi cơ quan, đơn vị. Nhận thức rõ điều đó, các cơ quan, đơn vị tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả hệ thống quản lý văn bản điện tử, tăng cường sử dụng chữ ký số, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả điện, nhiên liệu và từng bước ứng dụng năng lượng mặt trời tại khu kỹ thuật, nhà xưởng quân sự.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 thị sát công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Hoàng Trung

Đến nay, 100% văn bản của Quân khu được xử lý và ký số trước khi ban hành; 95% cán bộ, nhân viên thường xuyên sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử. Hệ thống mạng truyền số liệu quân sự cùng hệ thống truyền hình giao ban trực tuyến được triển khai đến toàn bộ các đầu mối trực thuộc, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, rút ngắn thời gian xử lý công việc, tiết kiệm nhân lực và chi phí. Đặc biệt, các phong trào “Bình dân học vụ số”, “Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số”, “Quân đội thi đua đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số” đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, khẳng định chuyển đổi số là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, chiến sĩ chứ không chỉ của lực lượng chuyên trách công nghệ thông tin.

Viết tiếp truyền thống bằng những việc làm vì nhân dân

Một trong những giá trị bền vững làm nên bản sắc của LLVT Quân khu 2 suốt 80 năm qua là luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất. Trong mọi hoàn cảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được khẳng định bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, LLVT Quân khu đã huy động hơn 5.150 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng 102 phương tiện tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; tìm kiếm 23 nạn nhân tử vong, đưa 50 người bị thương đi cấp cứu, hỗ trợ khắc phục hàng nghìn ngôi nhà bị sập, hư hỏng hoặc vùi lấp. Đặc biệt, sau hơn 10 ngày nhận lệnh thi công xây dựng nhà cho nhân dân vùng lũ Mường Than, tỉnh Lai Châu, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã thần tốc triển khai, làm 3 ca, 4 kíp. Đến ngày 31-7, đã bàn giao 7 nhà cho các hộ gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Các căn nhà còn lại phấn đấu hoàn thành và bàn giao trước ngày 10-8.

Đại diện chính quyền thực hiện thủ tục bàn giao nhà. Ảnh: Thế Thành

Thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2 vì thế không chỉ hướng tới những chỉ tiêu trước mắt mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hun đúc khát vọng cống hiến cho mỗi cán bộ, chiến sĩ. Thực tiễn cho thấy, ở đâu cấp ủy, chỉ huy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng; biết gắn giáo dục chính trị với chăm lo đời sống bộ đội, đổi mới phương pháp quản lý và phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ thì ở đó xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, nhiều tập thể vững mạnh và nhiều điển hình tiên tiến. Đó cũng là minh chứng rõ nét rằng chất lượng của Phong trào Thi đua Quyết thắng được quyết định bằng hiệu quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến, LLVT Quân khu 2 quyết tâm thi đua giành nhiều thành tích xuất sắc, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và đồng bào các dân tộc Tây Bắc./.