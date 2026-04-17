Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng nhà tình nghĩa tại Thái Nguyên

Đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm; tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đồi Phong Tướng; Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và các anh hùng liệt sĩ tại Di tích Hầm Năm cửa. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các bậc tiền bối cách mạng.

Trung tướng Bùi Công Chức, Cục trưởng Cục Tổ chức và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích ATK Định Hóa, Thái Nguyên

Hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (6-5-1946 / 6-5-2026)

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa và tặng nhiều suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Yên và xã Trung Hội, tỉnh Thái Nguyên.

Trao 2 căn nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách

Nhiều suất quà gửi tới gia đình chính sách, Người có công trên địa bàn

Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong Quân đội, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.