Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng nhà tình nghĩa tại Thái Nguyên

Thứ Sáu, 17:05, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 17/4, tại Khu di tích lịch sử quốc gia ATK Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên), Đoàn công tác Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương và hoạt động chính sách nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Tổ chức (6/5/1946-6/5/2026)

Đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm; tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đồi Phong Tướng; Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và các anh hùng liệt sĩ tại Di tích Hầm Năm cửa. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các bậc tiền bối cách mạng.

Trung tướng Bùi Công Chức, Cục trưởng Cục Tổ chức và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích ATK Định Hóa, Thái Nguyên
Hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (6-5-1946 / 6-5-2026)

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa và tặng nhiều suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Yên và xã Trung Hội, tỉnh Thái Nguyên.

Trao 2 căn nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách

 

Nhiều suất quà gửi tới gia đình chính sách, Người có công trên địa bàn

Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong Quân đội, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

CTV Mai Duy Đức-Công Luận/VOV-Đông Bắc
Tag: Tổng cục Chính trị Thái Nguyên ATK Định Hóa
Ấm áp nghĩa tình quân dân trong ngày Tết Chôl Chnăm Thmây
VOV.VN - Hằng năm, dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, thành phố Cần Thơ tổ chức Tết Quân - Dân, góp phần phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tăng cường đoàn kết quân - dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã
VOV.VN - Sáng 15/4, tại Trường Quân sự Quân khu 1, Học viện Quốc phòng phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã năm 2026.

Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
VOV.VN - Sáng 13/4, tại phường Hòa Bình (TP Hải Phòng), Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (13/4/1966-13/4/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (lần thứ hai).

