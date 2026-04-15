Đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã

Khóa học có 182 học viên là Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã thuộc các đơn vị trong Quân khu 1, thời gian đào tạo 8 tháng. Nội dung chương trình được xây dựng toàn diện, hệ thống, cập nhật những vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời trang bị kiến thức về khoa học lãnh đạo, quản lý, gắn lý luận với thực tiễn công tác ở cơ sở.

Trung tướng, PGS.TS Ngô Trọng Cường, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết đây là khóa đào tạo đầu tiên được tổ chức cho đội ngũ Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với công tác cán bộ cơ sở.

Trung tướng Ngô Trọng Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, tổ chức, quản lý, điều hành khóa học khoa học, nền nếp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Các học viên cũng được yêu cầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, tự giác trong học tập, nghiên cứu; kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao trình độ lý luận với rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.