中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã

Thứ Tư, 15:26, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 15/4, tại Trường Quân sự Quân khu 1, Học viện Quốc phòng phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã năm 2026.

Khóa học có 182 học viên là Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã thuộc các đơn vị trong Quân khu 1, thời gian đào tạo 8 tháng. Nội dung chương trình được xây dựng toàn diện, hệ thống, cập nhật những vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời trang bị kiến thức về khoa học lãnh đạo, quản lý, gắn lý luận với thực tiễn công tác ở cơ sở.

Khóa học có 182 học viên là Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã thuộc Quân khu 1

Trung tướng, PGS.TS Ngô Trọng Cường, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết đây là khóa đào tạo đầu tiên được tổ chức cho đội ngũ Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với công tác cán bộ cơ sở.     

Trung tướng, PGS.TS Ngô Trọng Cường, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu khai giảng lớp đào tạo cho Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã thuộc Quân khu 1

Trung tướng Ngô Trọng Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, tổ chức, quản lý, điều hành khóa học khoa học, nền nếp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Các học viên cũng được yêu cầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, tự giác trong học tập, nghiên cứu; kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao trình độ lý luận với rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

CTV Mai Duy Đức-Công Luận/VOV-Đông Bắc
Tag: Cao cấp lý luận chính trị Chỉ huy quân sự Học viện Quốc phòng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trường Quân sự Quân khu 5 huấn luyện gần 1.500 cán bộ Quân đội Lào và Campuchia
VOV.VN - Trường Quân sự Quân khu 5 đã đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 145.000 cán bộ, nhân viên cho LLVT Quân khu và Quân đội; huấn luyện cho gần 1.500 cán bộ Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Thái Nguyên tổ chức lại Ban CHQS cấp xã, đưa sĩ quan chính quy về cơ sở
VOV.VN - Ngày 13/1, Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp Quân khu 1 tổ chức Hội nghị công bố quyết định tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) cấp xã trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên

Quân đoàn 34 triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
VOV.VN - Chiều 9/4, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2026-2030. Theo đó, riêng giai đoạn từ nay tới 7/2027, Quân đoàn quyết tâm quy tập và thực chứng 100 hài cốt liệt sĩ.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích