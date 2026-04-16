Ấm áp nghĩa tình quân dân trong ngày Tết Chôl Chnăm Thmây

Những ngày Tết Chôl Chnăm Thmây, trong ngôi nhà mới khang trang vừa được trao tặng, bà Thạch Thị Sang (80 tuổi), ấp Châu Thành, xã An Ninh, TP Cần Thơ, xúc động kể: bấy lâu nay bà luôn mong có một căn nhà tươm tất, kín mưa kín nắng để ở. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, trước đây bà phải làm lụng nuôi hai người cháu, nay các cháu đi làm phụng dưỡng lại bà, nhưng thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống nên ước mơ về một mái nhà kiên cố vẫn chưa thể thực hiện.

Khởi công nhà "Đại đoàn kết" ở phường Ô Môn

Đầu năm nay, một người cháu của bà Sang tình nguyện nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Thể hiện nghĩa tình hậu phương quân đội, nhân dịp Tết Quân - Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026, bà được thành phố hỗ trợ xây dựng căn nhà “Đại đoàn kết” khang trang, ấm áp. Vì vậy, niềm vui đón Tết của gia đình bà được nhân lên gấp bội.

Bà Sang chia sẻ: “Gia đình tôi khó khăn, trước đây tôi đi làm thuê, hái rau muống bán để nuôi cháu. Nay có căn nhà mới do bộ đội hỗ trợ, tôi rất vui mừng và biết ơn”.

Lắp đặt đèn năng lượng mặt trời thắp sáng đường quê trên các tuyến đường

Theo Đại tá Phạm Ngọc Quang- Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, Trưởng ban Tổ chức Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tổ chức Tết Quân - Dân từ năm 2007 tại các xã ngoại thành. Nhận thấy ý nghĩa thiết thực của hoạt động này, thành phố tiếp tục tổ chức Tết Quân - Dân gắn với Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer. Năm 2026 là năm thứ sáu lực lượng vũ trang thành phố phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động trên địa bàn.

Đại tá Phạm Ngọc Quang cho biết: “Chúng tôi đã khảo sát, lựa chọn địa điểm và tổ chức Tết Quân - Dân đầu tiên tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, thuộc quận Ô Môn trước đây. Năm nay, quy mô, hình thức và các hoạt động được mở rộng hơn, kinh phí cũng tăng lên”.

Trong dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cùng đồng bào Khmer. Các lực lượng đã lắp đặt 140 đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng đường quê; xây mới 3 cây cầu giao thông nông thôn; sửa chữa, phát quang, xây dựng các tuyến đường hoa; xây mới 238 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn về nhà ở.

Khánh thành cầu giao thông nông thôn ở xã An Ninh

Bên cạnh đó, ban tổ chức trao 120 phần quà cho các chùa Phật giáo Nam tông Khmer; 950 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách; 360 suất học bổng và 500 xe đạp cho học sinh Khmer có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.200 người dân. Đồng thời, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; phiên chợ hàng Việt chất lượng cao, trưng bày sản phẩm đặc sản, OCOP… cũng được triển khai, thu hút hơn 2.800 lượt người tham gia. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động hơn 18 tỷ đồng.

Trao học bổng cho các em học sinh đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn ở xã Xà Phiên

Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa này đã thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết Quân Dân, tạo không khí vui tươi ấm áp để đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ vui xuân đón Tết với bao niềm tin và hy vọng trong năm mới.

Ông Tấn Thọ – Trưởng Ban Nhân dân ấp Châu Thành, xã An Ninh cho biết: “Trước đây, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn do chưa có cầu. Nhờ Tết Quân - Dân, địa phương được hỗ trợ xây dựng cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Năm nay, bà con đón Tết rất vui tươi, phấn khởi”.

Nhiều hoạt động gắn kết tình Quân Dân

Từ những căn nhà “Đại đoàn kết” còn thơm mùi vôi mới, những cây cầu nối liền đôi bờ, đến các tuyến đường được thắp sáng bằng đèn năng lượng mặt trời…, tất cả đã góp phần làm đổi thay rõ nét diện mạo vùng đồng bào Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Không chỉ mang ý nghĩa vật chất, các công trình, phần quà, suất học bổng còn thể hiện sâu sắc nghĩa tình quân - dân, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, để mỗi dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, niềm vui của đồng bào Khmer ngày càng trọn vẹn, ấm áp hơn.