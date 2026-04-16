中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ấm áp nghĩa tình quân dân trong ngày Tết Chôl Chnăm Thmây

Thứ Năm, 21:37, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hằng năm, dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, thành phố Cần Thơ tổ chức Tết Quân - Dân, góp phần phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tăng cường đoàn kết quân - dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những ngày Tết Chôl Chnăm Thmây, trong ngôi nhà mới khang trang vừa được trao tặng, bà Thạch Thị Sang (80 tuổi), ấp Châu Thành, xã An Ninh, TP Cần Thơ, xúc động kể: bấy lâu nay bà luôn mong có một căn nhà tươm tất, kín mưa kín nắng để ở. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, trước đây bà phải làm lụng nuôi hai người cháu, nay các cháu đi làm phụng dưỡng lại bà, nhưng thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống nên ước mơ về một mái nhà kiên cố vẫn chưa thể thực hiện.

Am ap nghia tinh quan dan trong ngay tet chol chnam thmay hinh anh 1
Khởi công nhà "Đại đoàn kết" ở phường Ô Môn

Đầu năm nay, một người cháu của bà Sang tình nguyện nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Thể hiện nghĩa tình hậu phương quân đội, nhân dịp Tết Quân - Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026, bà được thành phố hỗ trợ xây dựng căn nhà “Đại đoàn kết” khang trang, ấm áp. Vì vậy, niềm vui đón Tết của gia đình bà được nhân lên gấp bội.

Bà Sang chia sẻ: “Gia đình tôi khó khăn, trước đây tôi đi làm thuê, hái rau muống bán để nuôi cháu. Nay có căn nhà mới do bộ đội hỗ trợ, tôi rất vui mừng và biết ơn”.

Am ap nghia tinh quan dan trong ngay tet chol chnam thmay hinh anh 2
Lắp đặt đèn năng lượng mặt trời thắp sáng đường quê trên các tuyến đường

Theo Đại tá Phạm Ngọc Quang- Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự  thành phố Cần Thơ, Trưởng ban Tổ chức Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tổ chức Tết Quân - Dân từ năm 2007 tại các xã ngoại thành. Nhận thấy ý nghĩa thiết thực của hoạt động này, thành phố tiếp tục tổ chức Tết Quân - Dân gắn với Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer. Năm 2026 là năm thứ sáu lực lượng vũ trang thành phố phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động trên địa bàn.

Đại tá Phạm Ngọc Quang cho biết: “Chúng tôi đã khảo sát, lựa chọn địa điểm và tổ chức Tết Quân - Dân đầu tiên tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, thuộc quận Ô Môn trước đây. Năm nay, quy mô, hình thức và các hoạt động được mở rộng hơn, kinh phí cũng tăng lên”.

Trong dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cùng đồng bào Khmer. Các lực lượng đã lắp đặt 140 đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng đường quê; xây mới 3 cây cầu giao thông nông thôn; sửa chữa, phát quang, xây dựng các tuyến đường hoa; xây mới 238 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn về nhà ở.

Am ap nghia tinh quan dan trong ngay tet chol chnam thmay hinh anh 3
Khánh thành cầu giao thông nông thôn ở xã An Ninh

Bên cạnh đó, ban tổ chức trao 120 phần quà cho các chùa Phật giáo Nam tông Khmer; 950 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách; 360 suất học bổng và 500 xe đạp cho học sinh Khmer có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.200 người dân. Đồng thời, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; phiên chợ hàng Việt chất lượng cao, trưng bày sản phẩm đặc sản, OCOP… cũng được triển khai, thu hút hơn 2.800 lượt người tham gia. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động hơn 18 tỷ đồng.

Am ap nghia tinh quan dan trong ngay tet chol chnam thmay hinh anh 4
Trao học bổng cho các em học sinh đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn ở xã Xà Phiên

Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa này đã thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết Quân Dân, tạo không khí vui tươi ấm áp để đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ vui xuân đón Tết với bao niềm tin và hy vọng trong năm mới.

Ông Tấn Thọ – Trưởng Ban Nhân dân ấp Châu Thành, xã An Ninh cho biết: “Trước đây, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn do chưa có cầu. Nhờ Tết Quân - Dân, địa phương được hỗ trợ xây dựng cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Năm nay, bà con đón Tết rất vui tươi, phấn khởi”.

Am ap nghia tinh quan dan trong ngay tet chol chnam thmay hinh anh 5
Am ap nghia tinh quan dan trong ngay tet chol chnam thmay hinh anh 6
Nhiều hoạt động gắn kết tình Quân Dân

Từ những căn nhà “Đại đoàn kết” còn thơm mùi vôi mới, những cây cầu nối liền đôi bờ, đến các tuyến đường được thắp sáng bằng đèn năng lượng mặt trời…, tất cả đã góp phần làm đổi thay rõ nét diện mạo vùng đồng bào Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Không chỉ mang ý nghĩa vật chất, các công trình, phần quà, suất học bổng còn thể hiện sâu sắc nghĩa tình quân - dân, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, để mỗi dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, niềm vui của đồng bào Khmer ngày càng trọn vẹn, ấm áp hơn.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Tag: Tết Chôl Chnăm Thmây tình Quân Dân Cần Thơ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây giữa lòng đô thị
VOV.VN - Giữa nhịp sống sôi động của TP.HCM, Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer vẫn được gìn giữ trọn vẹn với những nghi lễ truyền thống, không khí sum họp và tình cộng đồng ấm áp. Những ngày này, đồng bào Khmer đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM tìm về chùa đón năm mới, giữ nếp xưa giữa lòng đô thị.

Những cầu thủ nông dân trên sân ruộng ngày Tết Chôl Chnăm Thmây
VOV.VN - Giữa đồng ruộng mênh mông ở xã Mỹ Hương (Cần Thơ), những trận bóng đá của nông dân Khmer tại chùa Bét Tôn đã trở thành nét văn hóa độc đáo suốt hơn 30 năm. Không sân cỏ chuyên nghiệp, không khán đài, “sân bóng ruộng” vẫn cuốn hút bởi sự mộc mạc, lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng mỗi dịp Tết Chôl Chnăm Thmây.

Rực rỡ sắc màu Chôl Chnăm Thmây tại xã đông người Khmer ở Đồng Nai
VOV.VN - Những ngày qua, đồng bào Khmer tại xã Nha Bích, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đang đón Tết Chôl Chnăm Thmây trong sự trang trọng, thành kính. Những nghi thức truyền thống như cúng ông Tà, kết bông bạc không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là sợi dây thắt chặt tình cộng đồng bền vững.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục