  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đại tá Nguyễn Văn Hòa giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk

Thứ Tư, 21:12, 29/04/2026
VOV.VN - Chiều 29/4, Ban thường vụ Đảng uỷ Quân khu 5 và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk. Trung tướng Lê Ngọc Hải,Tư lệnh Quân khu 5 và Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5.

Đồng thời, điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk.

Toàn cảnh Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, việc điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Niê Ta và Đại tá Nguyễn Văn Hoà thực hiện theo chương trình hành động sau Đại hội XIV của Đảng về luân chuyển, sắp xếp cán bộ. Trung tướng Lê Ngọc Hải chúc mừng Thiếu tướng Niê Ta và Đại tá Nguyễn Văn Hoà được điều động, bổ nhiệm; đồng thời tin tưởng trên cương vị công tác mới các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng với tập thể cấp ủy, chỉ huy xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 và Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đồng chủ trì hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Thiếu tướng Niê Ta trong thời gian giữ cương vị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, góp phần tham mưu hiệu quả cho tỉnh thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, giữ vững ổn định trên địa bàn.

Thiếu tướng Niê Ta bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk cho Đại tá Nguyễn Văn Hoà trước sự chứng kiến của Tư lệnh Quân khu 5 và Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk.

Đối với Đại tá Nguyễn Văn Hoà, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk đề nghị trên cương vị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác; cùng tập thể Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đoàn kết, thống nhất, tham mưu tốt cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Nguyễn Văn Hoà, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Nguyễn Văn Hoà Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Văn Hoà xin hứa, trên cương vị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; kế thừa và phát huy những kết quả các thế hệ lãnh đạo trước đã xây dựng, tập trung tham mưu tốt cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Quân khu 5 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk
Quân khu 5 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Trong 2 ngày (28 và 29/4), Đoàn công tác của Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa – Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Quân khu 5 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk

Quân khu 5 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Trong 2 ngày (28 và 29/4), Đoàn công tác của Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa – Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Đại hội Đảng bộ Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk: Dân chủ - Đoàn kết - Trí tuệ - Đột phá - Phát triển
Đại hội Đảng bộ Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk: Dân chủ - Đoàn kết - Trí tuệ - Đột phá - Phát triển

VOV.VN - Hôm nay (22/7), tại Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, với phương châm: “Dân chủ - Đoàn kết - Trí tuệ - Đột phá - Phát triển”. Dự Đại hội có 160 đại biểu, 21 đồng chí được cấp trên chỉ định tham gia Ban chấp hành và 7 đồng chí Ban thường vụ.

Đại hội Đảng bộ Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk: Dân chủ - Đoàn kết - Trí tuệ - Đột phá - Phát triển

Đại hội Đảng bộ Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk: Dân chủ - Đoàn kết - Trí tuệ - Đột phá - Phát triển

VOV.VN - Hôm nay (22/7), tại Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, với phương châm: “Dân chủ - Đoàn kết - Trí tuệ - Đột phá - Phát triển”. Dự Đại hội có 160 đại biểu, 21 đồng chí được cấp trên chỉ định tham gia Ban chấp hành và 7 đồng chí Ban thường vụ.

