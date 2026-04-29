Quân khu 5 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk

Thứ Tư, 17:01, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong 2 ngày (28 và 29/4), Đoàn công tác của Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa – Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai chặt chẽ các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị diễn tập theo đúng chỉ thị, kế hoạch của Quân khu 5. Tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, lực lượng công an và các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu để thống nhất quy mô, thành phần, thời gian, địa điểm, lực lượng và phương tiện tham gia diễn tập, bảo đảm yêu cầu vận hành cơ chế, thực binh bắn đạn thật và xử lý các tình huống phòng thủ dân sự.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa và Đoàn công tác Quân khu 5 kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Đến nay, tỉnh Đắk Lắk cơ bản hoàn thành việc xây dựng kịch bản diễn tập, hệ thống văn kiện và lựa chọn các vị trí, địa điểm phục vụ diễn tập. Đoàn công tác Quân khu 5 cũng kiểm tra thực địa tại khu vực sở chỉ huy, căn cứ chiến đấu và các hạng mục công trình, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện, thực binh.

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa và Đoàn công tác Quân khu 5 đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, yêu cầu Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh các phương án trên thực địa, rà soát vị trí, địa điểm tổ chức diễn tập; chủ động, tập trung triển khai các mặt công tác chuẩn bị diễn tập với quyết tâm và nỗ lực chính trị cao nhất để bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Đoàn công tác Quân khu 5 làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự và các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk về các nội dung chuẩn bị diễn tập phòng thủ tỉnh.

Đắk Lắk là địa phương đầu tiên của Quân khu 5 tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự trong nhiệm kỳ mới. Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 yêu cầu các cơ quan Quân khu cần quan tâm, bồi dưỡng, giúp đỡ địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.

Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu giữ vững trận địa tư tưởng trong quân đội

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Chính trị triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và quân đội.

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5.

VOV.VN - Phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, Quân khu 5 tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột, xây dựng nền tảng vững chắc để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

