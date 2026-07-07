Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Ai có thông tin về liệt sĩ thì cung cấp cho quân đội

Chiều 7/7, Đoàn công tác do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Lâm Đồng.

Báo cáo với Đoàn công tác, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, sau khi hợp nhất và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định.

6 tháng đầu năm, GRDP tăng 7,9%; thu ngân sách đạt hơn 18.800 tỷ đồng; thu hút khoảng 100 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 200 nghìn tỷ đồng. Địa phương đang tập trung tháo gỡ các dự án còn vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Lâm Đồng.

Về quốc phòng, an ninh, Lâm Đồng đã kiện toàn tổ chức cơ quan quân sự địa phương sau hợp nhất, bảo đảm hoạt động thông suốt; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố.

Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và tham gia xây dựng các trường học tại khu vực biên giới.

Tỉnh cũng kiến nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm, ủng hộ Đề án xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển ngành công nghiệp bô xít - alumin - nhôm.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh tại buổi làm việc với Đoàn công tác Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận những kết quả bước đầu của Lâm Đồng sau hợp nhất; đề nghị địa phương tiếp tục phát huy lợi thế, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong bảo vệ biên giới và đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc

“Hiện nay, chúng ta đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Còn rất nhiều liệt sĩ chưa tìm thấy được, và cũng rất nhiều liệt sĩ đã tìm thấy nhưng chưa xác định được danh tính. Vì vậy, tôi rất mong tỉnh Lâm Đồng phát động nhân dân, ai có thông tin về liệt sĩ, về nơi chôn cất liệt sĩ thì cung cấp cho các đơn vị quân đội để tổ chức tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính”, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh.