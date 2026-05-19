  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ

Thứ Ba, 12:10, 19/05/2026
VOV.VN - Chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ phát triển hết sức tốt đẹp. Hợp tác quốc phòng không ngừng được mở rộng, phát triển với nhiều hình thức phong phú, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Sáng 19/5, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 - 19/5/2026.

Đại tướng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh.

Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường trên tinh thần "chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất" nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 5-8/5/2026.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng khi chứng kiến thành tựu to lớn trong công cuộc phát triển đất nước của Ấn Độ, nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới với nhiều thành tựu khoa học công nghệ; vai trò, vị thế ngày càng tăng trong khu vực và trên trường quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh những kết quả tích cực của hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ thời gian qua. Trên cơ sở triển khai các văn bản đã ký kết, nhất là Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ đến năm 2030 được ký kết năm 2022, hợp tác quốc phòng song phương được thúc đẩy trên tất cả các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Đồng thời, Đại tướng trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã hỗ trợ rất hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy tại các nhà trường quân sự Việt Nam; cung cấp gói viện trợ không hoàn lại 1 triệu USD để xây dựng phòng học ngoại ngữ Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân; cũng như hỗ trợ các gói tín dụng ưu đãi khác.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị, thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất; đồng thời, trân trọng mời Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ấn Độ tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12/2026, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Về phía mình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singth thay mặt đoàn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ghi Sổ vàng lưu niệm.

Ông Rajnath Singth bày tỏ sự vinh dự khi chuyến thăm chính thức Việt Nam diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người lãnh tụ vĩ đại có tầm nhìn xa và được nhân dân Ấn Độ yêu quý, ngưỡng mộ.

Bộ trưởng Rajnath Singth nhấn mạnh, Ấn Độ và Việt Nam chia sẻ quan hệ hữu nghị trên cơ sở trụ cột quan hệ hợp tác quốc phòng và sự tin cậy; khẳng định chuyến thăm lần này tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, qua đó góp phần thể hiện chiều sâu, sự gần gũi trong quan hệ song phương giữa hai nước.

Toàn cảnh hội đàm

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ đánh giá cao những kết quả tích cực của hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, cho rằng những kết quả đạt được đã thể hiện sự tin cậy cao giữa hai bên, góp phần phát triển quan hệ quốc phòng vững mạnh, vì lợi ích chung và hướng tới tương lai.

Bộ trưởng Rajnath Singth mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, trọng tâm là trao đổi đoàn các cấp, hợp tác đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực, hợp tác giữa các quân, binh chủng; khẳng định Bộ Quốc phòng Ấn Độ luôn sẵn sàng hợp tác, dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam các suất học bổng đào tạo, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thực chất, hiệu quả, sâu sắc, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ.

Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên định Chính sách Quốc phòng "Bốn không"; chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; mong muốn sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các Bên ở Biển Đông thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cùng thành viên hai đoàn chụp ảnh chung.

Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng cắt băng khánh thành Phòng học ngoại ngữ của Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân do Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ và chứng kiến Lễ trao Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Thông tin liên lạc Việt Nam và Đại học Kỹ thuật thông tin liên lạc quân sự Ấn Độ.

Quỳnh Trang/VOV.VN
Tag: quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ Đại tướng Phan Văn Giang Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Chuyến thăm Ấn Độ, Sri Lanka mở ra giai đoạn hợp tác mới cho Việt Nam

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đạt nhiều kết quả toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn giữa Việt Nam với hai nước Nam Á.

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam dự hội nghị Ngoại trưởng BRICS mở rộng tại Ấn Độ

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Ngoại trưởng BRICS mở rộng tại Ấn Độ, nhấn mạnh xây dựng nền kinh tế tự cường, thúc đẩy hợp tác năng lượng, logistics và chuyển đổi số trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5.

