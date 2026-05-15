Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam dự hội nghị Ngoại trưởng BRICS mở rộng tại Ấn Độ

Hôm qua (14/5), Hội nghị Ngoại trưởng BRICS đã khai mạc tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Ấn Độ, nước Chủ tịch BRICS năm 2026. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Ngoại trưởng BRICS mở rộng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng dự hội nghị - Ảnh MEAI

Phát biểu tại phiên thảo luận về “Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh không một quốc gia nào có thể đứng vững trước những cú sốc bên ngoài nếu thiếu một nền tảng tự cường thực sự vững chắc và hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã chia sẻ những định hướng về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam, đồng thời đề xuất một số định hướng hợp tác giữa BRICS và các nước đối tác.

Thứ nhất là đẩy mạnh hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng, tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng các sản phẩm thiết yếu, trong đó cần tăng cường hỗ trợ lẫn nhau về nguồn cung năng lượng, mở rộng hợp tác về năng lượng tái tạo và chuyển đổi năng lượng, cần có các cơ chế hỗ trợ lẫn nhau trước các cú sốc bên ngoài.

Thứ hai là phát triển hạ tầng logistics và kết nối liên châu lục, bảo đảm tự do, an toàn hàng hải và hàng không, trong đó ưu tiên các dự án hạ tầng chiến lược kết nối các trung tâm kinh tế, thúc đẩy bảo đảm tự do, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế.

Thứ ba là hợp tác bảo đảm dòng chảy thông suốt của thương mại, đầu tư và đẩy mạnh hợp tác khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, công bằng và bao trùm, khuyến khích các cơ chế hợp tác, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ xanh.

Thứ tư là kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới thông qua đột phá về thể chế và quản trị, với con người là chủ thể và là động lực chính; khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm và mô hình phát triển, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể như bảo đảm an ninh lương thực, nguồn nước, dược phẩm và y tế, qua đó tăng cường năng lực chống chịu, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Hội nghị Ngoại trưởng BRICS sẽ tiếp tục các hoạt động trong sáng 15/5 với phiên thảo luận về “Cải cách hệ thống đa phương và quản trị toàn cầu”.