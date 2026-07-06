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Đoàn cứu trợ Việt Nam tặng quà cho người dân Venezuela

Thứ Hai, 09:09, 06/07/2026
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VOV.VN - Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã đến các khu lều trại dã chiến ở bang La Guaira, thăm hỏi, động viên và trao những phần quà thiết thực tới người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa, thể hiện tinh thần sẻ chia và tình hữu nghị.

Ngày 5/7 (theo giờ địa phương), đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã tranh thủ thời gian tổ chức một chuyến đi đặc biệt. Đó là tìm đến các lều trại dã chiến tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira), trao tặng những phần quà nghĩa tình cho người dân sở tại chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa.

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Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela thăm hỏi, động viên người dân địa phương.
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Đoàn Việt Nam thăm hỏi, động viên người dân địa phương.

Để có được những phần quà trao đến tay người dân địa phương, các thành viên đoàn Việt Nam đã tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ban đêm, sau một ngày mệt nhoài ở ngoài hiện trường, để phân loại và đóng gói.

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Đoàn Việt Nam tặng quà cho người dân sở tại chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa động đất.

Mỗi phần quà là một sự tính toán kỹ lưỡng, ưu tiên tối đa cho những nhu cầu khẩn cấp của vùng thảm họa, từ khẩu trang, giấy vệ sinh đến lương khô, thịt hộp, mì tôm…

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Đoàn Việt Nam chụp ảnh cùng người dân.

"Chúng tôi xin được chia sẻ với những mất mát to lớn của Venezuela. Những món quà nhỏ này là tình cảm của đoàn Việt Nam gửi tới các bạn. Người Việt Nam chúng tôi từng trải qua nhiều gian khổ nên chúng tôi thấu hiểu sâu sắc những gì các bạn đang đối mặt. Chúng tôi tin tưởng sự kiên cường của người dân Venezuela sẽ giúp các bạn nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela chia sẻ với người dân sở tại.

 

 

Quỳnh Trang/VOV.VN
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