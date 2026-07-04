“Cuộc chiến” giữ niềm tin sau động đất ở Venezuela

Sau 9 ngày chạy đua với thời gian, điều kỳ diệu vẫn xuất hiện khi lực lượng cứu hộ Chile đưa được một người đàn ông Venezuela còn sống ra khỏi đống đổ nát của một trung tâm thương mại sau 8 ngày mắc kẹt. Tuy nhiên, chính những người trực tiếp tham gia cứu hộ cũng thừa nhận đây chỉ là một trường hợp hiếm hoi.

Một phụ nữ tìm kiếm giữa đống đổ nát của tòa nhà bị hư hại do các trận động đất tại bang La Guaira, Venezuela, ngày 2/7/2026. Ảnh: AP

Anh Exequiel Gallardo - thành viên đội cứu hộ Chile nói: “80% các cuộc cứu hộ được thực hiện trong 24 giờ đầu tiên và chủ yếu là nhờ người dân, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa địa phương. Sau 72 giờ, việc cứu người trở nên vô cùng khó khăn và cần nhiều thiết bị chuyên dụng. Sau ngày thứ năm, các tài liệu chuyên môn gọi đó là những cuộc giải cứu kỳ diệu vì khả năng thành công là rất thấp”.

Nhận định ấy cũng đồng nghĩa với việc nhiều khu vực cứu hộ đang dần chuyển sang giai đoạn thu hồi thi thể. Trong khi đó, việc một số đội cứu hộ quốc tế chuẩn bị kết thúc nhiệm vụ khiến nhiều gia đình càng thêm thấp thỏm.

Tại Caraballeda, một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất, anh Anthony Rojas vẫn ngày ngày tự tay đào bới đống đổ nát để tìm ba người con cùng vợ cũ mất tích. Với anh, điều quan trọng nhất lúc này không còn là phép màu, mà là có thể đưa những người thân yêu trở về.

"Ít nhất tôi còn ba đứa con ở đó. Ba đứa con và mẹ của chúng. Tôi đang ở đây chiến đấu để đưa họ ra ngoài, bất kể tình trạng của họ như thế nào. Đó sẽ là niềm an ủi duy nhất của tôi, được chôn cất họ ở một nơi tử tế", anh Anthony Rojas chia sẻ.

Không chỉ riêng Anthony Rojas, nhiều gia đình khác cũng cho biết họ phải dựa vào chính người thân, các tình nguyện viên và lực lượng cứu hộ quốc tế để tìm kiếm những người mất tích. Nỗi lo lớn nhất của họ lúc này là khi các đội cứu hộ nước ngoài lần lượt rời đi, hy vọng cũng sẽ dần khép lại.

Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez hôm qua đã lần đầu tiên công khai bảo vệ công tác ứng phó của chính phủ kể từ sau thảm họa. Bà khẳng định hệ thống khẩn cấp đã được kích hoạt ngay sau khi động đất xảy ra và bác bỏ các cáo buộc cho rằng chính quyền phản ứng chậm.

“Hệ thống Bảo vệ Dân sự và hệ thống khẩn cấp công cộng đã được triển khai ngay lập tức. Chúng tôi không chờ một ngày, hai ngày hay ba ngày mới hành động. Các hoạt động tìm kiếm cứu nạn đã được kích hoạt ngay từ đầu”, quyền Tổng thống Delcy Rodríguez nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo lâm thời Venezuela cũng khẳng định Chính phủ Venezuela đã huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế để cứu trợ các nạn nhân, đồng thời chỉ trích việc chính trị hóa một thảm họa nhân đạo.

Trong khi chính phủ khẳng định đã làm tất cả những gì có thể, các tổ chức dân sự và lực lượng đối lập vẫn tiếp tục cập nhật danh sách hàng chục nghìn người mất tích và kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì hỗ trợ nhân đạo.