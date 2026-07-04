English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

“Cuộc chiến” giữ niềm tin sau động đất ở Venezuela

Thứ Bảy, 12:03, 04/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hơn một tuần sau trận động đất kép, Venezuela vẫn đối mặt với những hậu quả nặng nề. Khi hy vọng tìm thấy người sống sót dần tắt, tranh luận về công tác cứu hộ, nỗi lo lực lượng quốc tế rút đi và mất mát của các gia đình tiếp tục gia tăng.

Sau 9 ngày chạy đua với thời gian, điều kỳ diệu vẫn xuất hiện khi lực lượng cứu hộ Chile đưa được một người đàn ông Venezuela còn sống ra khỏi đống đổ nát của một trung tâm thương mại sau 8 ngày mắc kẹt. Tuy nhiên, chính những người trực tiếp tham gia cứu hộ cũng thừa nhận đây chỉ là một trường hợp hiếm hoi.  

cuoc chien giu niem tin sau dong dat o venezuela hinh anh 1
Một phụ nữ tìm kiếm giữa đống đổ nát của tòa nhà bị hư hại do các trận động đất tại bang La Guaira, Venezuela, ngày 2/7/2026. Ảnh: AP

Anh Exequiel Gallardo - thành viên đội cứu hộ Chile nói: “80% các cuộc cứu hộ được thực hiện trong 24 giờ đầu tiên và chủ yếu là nhờ người dân, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa địa phương. Sau 72 giờ, việc cứu người trở nên vô cùng khó khăn và cần nhiều thiết bị chuyên dụng. Sau ngày thứ năm, các tài liệu chuyên môn gọi đó là những cuộc giải cứu kỳ diệu vì khả năng thành công là rất thấp”.

Nhận định ấy cũng đồng nghĩa với việc nhiều khu vực cứu hộ đang dần chuyển sang giai đoạn thu hồi thi thể. Trong khi đó, việc một số đội cứu hộ quốc tế chuẩn bị kết thúc nhiệm vụ khiến nhiều gia đình càng thêm thấp thỏm.

Tại Caraballeda, một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất, anh Anthony Rojas vẫn ngày ngày tự tay đào bới đống đổ nát để tìm ba người con cùng vợ cũ mất tích. Với anh, điều quan trọng nhất lúc này không còn là phép màu, mà là có thể đưa những người thân yêu trở về.

"Ít nhất tôi còn ba đứa con ở đó. Ba đứa con và mẹ của chúng. Tôi đang ở đây chiến đấu để đưa họ ra ngoài, bất kể tình trạng của họ như thế nào. Đó sẽ là niềm an ủi duy nhất của tôi, được chôn cất họ ở một nơi tử tế", anh Anthony Rojas chia sẻ.

Không chỉ riêng Anthony Rojas, nhiều gia đình khác cũng cho biết họ phải dựa vào chính người thân, các tình nguyện viên và lực lượng cứu hộ quốc tế để tìm kiếm những người mất tích. Nỗi lo lớn nhất của họ lúc này là khi các đội cứu hộ nước ngoài lần lượt rời đi, hy vọng cũng sẽ dần khép lại.

Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez hôm qua đã lần đầu tiên công khai bảo vệ công tác ứng phó của chính phủ kể từ sau thảm họa. Bà khẳng định hệ thống khẩn cấp đã được kích hoạt ngay sau khi động đất xảy ra và bác bỏ các cáo buộc cho rằng chính quyền phản ứng chậm.

“Hệ thống Bảo vệ Dân sự và hệ thống khẩn cấp công cộng đã được triển khai ngay lập tức. Chúng tôi không chờ một ngày, hai ngày hay ba ngày mới hành động. Các hoạt động tìm kiếm cứu nạn đã được kích hoạt ngay từ đầu”, quyền Tổng thống Delcy Rodríguez nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo lâm thời Venezuela cũng khẳng định Chính phủ Venezuela đã huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế để cứu trợ các nạn nhân, đồng thời chỉ trích việc chính trị hóa một thảm họa nhân đạo.

Trong khi chính phủ khẳng định đã làm tất cả những gì có thể, các tổ chức dân sự và lực lượng đối lập vẫn tiếp tục cập nhật danh sách hàng chục nghìn người mất tích và kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì hỗ trợ nhân đạo.

Hồng Nhung/VOV1
Tổng hợp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thảm họa động đất ở Venezuela: Số người chết vượt 2.500, thiệt hại 6,7 tỷ USD
Thảm họa động đất ở Venezuela: Số người chết vượt 2.500, thiệt hại 6,7 tỷ USD

VOV.VN - Ngày 3/7, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra cách đây một tuần đã tăng lên 2.595 người, số người bị thương là 12.400.

Thảm họa động đất ở Venezuela: Số người chết vượt 2.500, thiệt hại 6,7 tỷ USD

Thảm họa động đất ở Venezuela: Số người chết vượt 2.500, thiệt hại 6,7 tỷ USD

VOV.VN - Ngày 3/7, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra cách đây một tuần đã tăng lên 2.595 người, số người bị thương là 12.400.

Chiến dịch giải cứu kỳ diệu người đàn ông mắc kẹt 8 ngày sau động đất ở Venezuela
Chiến dịch giải cứu kỳ diệu người đàn ông mắc kẹt 8 ngày sau động đất ở Venezuela

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ đã đưa một người đàn ông ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà 9 tầng tại Venezuela trong một chiến dịch được mô tả là “kỳ diệu”, 8 ngày sau trận động đất kinh hoàng xảy ra tại nước này.

Chiến dịch giải cứu kỳ diệu người đàn ông mắc kẹt 8 ngày sau động đất ở Venezuela

Chiến dịch giải cứu kỳ diệu người đàn ông mắc kẹt 8 ngày sau động đất ở Venezuela

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ đã đưa một người đàn ông ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà 9 tầng tại Venezuela trong một chiến dịch được mô tả là “kỳ diệu”, 8 ngày sau trận động đất kinh hoàng xảy ra tại nước này.

Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày sau thảm họa động đất
Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày sau thảm họa động đất

VOV.VN - Chính phủ Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày sau khi số người thiệt mạng trong trận động đất kép mạnh nhất hơn một thế kỷ qua ở nước này tăng lên 2.295 người.

Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày sau thảm họa động đất

Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày sau thảm họa động đất

VOV.VN - Chính phủ Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày sau khi số người thiệt mạng trong trận động đất kép mạnh nhất hơn một thế kỷ qua ở nước này tăng lên 2.295 người.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ