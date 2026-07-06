Số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela lên 3.342
VOV.VN - Số liệu do Bộ Thông tin Venezuela công bố ngày 5/7 cho thấy số người chết do trận động đất kép ở nước này hôm 24/6 đã tăng lên 3.342. Số liệu mới cũng cho thấy số người bị thương là 16.470, trong khi số người mất nhà cửa đã tăng lên 17.345.
Trước đó cùng ngày, trong bài phát biểu kỷ niệm 215 năm ngày độc lập của Venezuela, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã khẳng định chính phủ đã có những hành động quyết liệt sau thảm họa để cứu hộ và giúp đỡ người dân. Bà Rodriguez cho biết bà đã triển khai lực lượng an ninh ngay lập tức và tuyên bố thành lập một đơn vị quân đội mới để giúp đối phó với các trường hợp khẩn cấp và thảm họa.