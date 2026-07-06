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Số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela lên 3.342

Thứ Hai, 06:37, 06/07/2026
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VOV.VN - Số liệu do Bộ Thông tin Venezuela công bố ngày 5/7 cho thấy số người chết do trận động đất kép ở nước này hôm 24/6 đã tăng lên 3.342. Số liệu mới cũng cho thấy số người bị thương là 16.470, trong khi số người mất nhà cửa đã tăng lên 17.345.

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Việc tìm kiếm người mất tích sau trận động đất kép tại La Guaira, Venezuela, ngày 5/7 (Ảnh: Reuters)

Trước đó cùng ngày, trong bài phát biểu kỷ niệm 215 năm ngày độc lập của Venezuela, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã khẳng định chính phủ đã có những hành động quyết liệt sau thảm họa để cứu hộ và giúp đỡ người dân. Bà Rodriguez cho biết bà đã triển khai lực lượng an ninh ngay lập tức và tuyên bố thành lập một đơn vị quân đội mới để giúp đối phó với các trường hợp khẩn cấp và thảm họa.

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“Cuộc chiến” giữ niềm tin sau động đất ở Venezuela

VOV.VN - Hơn một tuần sau trận động đất kép, Venezuela vẫn đối mặt với những hậu quả nặng nề. Khi hy vọng tìm thấy người sống sót dần tắt, tranh luận về công tác cứu hộ, nỗi lo lực lượng quốc tế rút đi và mất mát của các gia đình tiếp tục gia tăng.

Phan Tùng/VOV.VN
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