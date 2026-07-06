Số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela lên 3.342

Việc tìm kiếm người mất tích sau trận động đất kép tại La Guaira, Venezuela, ngày 5/7 (Ảnh: Reuters)

Trước đó cùng ngày, trong bài phát biểu kỷ niệm 215 năm ngày độc lập của Venezuela, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã khẳng định chính phủ đã có những hành động quyết liệt sau thảm họa để cứu hộ và giúp đỡ người dân. Bà Rodriguez cho biết bà đã triển khai lực lượng an ninh ngay lập tức và tuyên bố thành lập một đơn vị quân đội mới để giúp đối phó với các trường hợp khẩn cấp và thảm họa.